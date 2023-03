Espagne : Gavi commence à agacer tout le monde !

La suite après cette publicité

L’ère Luis de la Fuente n’a pas forcément démarré de la meilleure des manières. Il y a certes eu une victoire 3-0 contre la Norvège, mais derrière, la Roja s’est inclinée sur le score de 2-0. Un échec qui passe mal de l’autre côté des Pyrénées, où le nouveau sélectionneur se fait déjà critiquer. En attendant les prochaines rencontres, il y a un autre souci qui commence à inquiéter en interne du côté de la Fédération Espagnole : Gavi.

Il n’est pas question de son niveau ou de son potentiel, puisque le jeune de 18 ans reste considéré comme un des futurs pilliers de l’équipe. En revanche, son comportement commence à poser problème, et il a fait des siennes pendant le stage de la Roja. Le média espagnol Relevo explique qu’il y a eu quelques évènements qui ont contrarié la direction. Notamment quand il a séché une session de signature d’autographes à Malaga. Le Barcelonais ne s’est tout simplement pas présenté.

Il a fait des siennes pendant le stage

Le joueur a ainsi prétexté se sentir mal et avoir besoin de repos. Ce qui est mal passé auprès de certains coéquipiers, et la Fédération l’a obligé à se présenter par la suite. Ses coéquipiers (Dani Olmo, Rodrigo et Gaya) ne se sont d’ailleurs pas privés de faire savoir ce qu’ils pensaient de cette affaire à leur jeune partenaire. Lors des entraînements, Gavi a aussi été recadré par certains joueurs à cause de son intensité et quelques gestes dangereux. Morata, le capitaine, a ainsi eu une conversation pour lui dire d’y aller un peu plus doucement lors des sessions d’entraînement pour ne pas risquer de blesser un coéquipier.

En interne, Gavi a aussi fait des réflexions qui sont mal passées, concernant son positionnement en tant qu’ailier gauche contre la Norvège, ou son absence du onze face à l’Ecosse. Des remarques entendues par des employés de la fédération et des joueurs. Les têtes pensantes de la sélection espagnole savent qu’il doit améliorer son comportement et vont tenter de l’encadrer dans les prochains rassemblements pour éviter tout problème. Le tout, dans un contexte déjà tendu pour Gavi, régulièrement critiqué par la presse madrilène pour son jeu assez dur sur l’homme…