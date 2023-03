FC Barcelone : Gavi fait enrager les Madrilènes !

La suite après cette publicité

Les Clasicos sont toujours source de tensions et de polémiques. Friands de débats enflammés et de confrontation, les médias espagnols, et surtout les pro-Madrid, s’en donnent à coeur joie depuis hier et cette victoire catalane. Si les troupes de Carlo Ancelotti ont été assez inférieures dans le jeu, il y a plusieurs faits de match qui passent mal, comme ce but annulé à Asensio pour un hors-jeu de quelques centimètres. Mais s’il y a un homme qui cristallise les tensions, c’est Gavi.

Habitué à être assez dur sur l’homme et intense, parfois même un peu provocateur pour faire sortir ses vis à vis du match, le jeune milieu de terrain espagnol est au coeur des débats depuis le coup de sifflet final de ce Clasico qui a pratiquement scellé la Liga. A cause de cette action polémique avec Ceballos notamment qui passe très mal à Madrid.

Gavi, intouchable ?

« Le geste de Gavi est indéfendable. On doit dénoncer ça », a lancé Jorge D’Alessandro dans l’émission El Chiringuito de Jugones. Josep Pedrerol, présentateur de l’émission, a aussi expliqué que le joueur de la Roja méritait le rouge, mais jetait surtout la faute sur l’arbitre. Sur Real Madrid TV, la télévision du club, le joueur formé à La Masia a pris cher aussi. « On est déjà habitué, surtout avec ce joueur, Gavi. Il n’a pas pris un seul jaune pendant le match », a-t-on lancé. OKDiario évoque de son côté un « Gavi intouchable ».

« L’arbitre favorise encore le Real Madrid et punit le Real Madrid : un but annulé et une agression pardonnée à Gavi », écrit pour sa part Bernabéu Digital, autre site de fans madrilènes assez important. Depuis plusieurs semaines déjà, les supporters et les médias pro-Madrid dénoncent que le joueur est protégé par les arbitres, et qu’il peut plus ou moins tout faire sur le terrain sans être sanctionné. Vous l’aurez compris, si Pedri est par exemple plutôt apprécié à Madrid, ce n’est clairement pas le cas de son coéquipier et compatriote…