Espagne : les explications lunaires de Luis de la Fuente après la défaite en Écosse

Le deuxième rendez-vous espagnol de la trêve s’est plutôt mal passé. Après avoir battu la Norvège sur le score de 3-0, Luis de la Fuente a vu ses troupes s’incliner 2-0 en terres écossaises pour son deuxième match à la tête de la Roja. Un duel dans lequel il avait certes beaucoup fait tourner, mais au cours duquel l’équipe espagnole n’a pratiquement rien montré.

La suite après cette publicité

Déjà très critiqué dans les médias et sur les réseaux sociaux, avant même les premiers matchs, Luis de la Fuente a donc du s’expliquer en conférence de presse après cet échec qui n’était pas attendu. « En analysant les premières minutes du match, je pense qu’on a fait les choses bien, suffisamment pour avoir obtenu un autre résultat et bien entrer dans le match », a-t-il d’abord lancé.

À lire

Qualifs Euro 2024 : l’Ecosse de Scott McTominay s’offre l’Espagne, la Croatie renverse la Turquie

Il se dit satisfait

« Je retiens ces choses positives, il faut s’améliorer mais je suis très heureux de l’attitude de mes joueurs. On a tenté tout ce qu’on avait essayé à l’entraînement, mais ça n’est pas passé. Il faut savoir qu’au haut niveau, chaque erreur te pénalise. Leurs deux buts, c’était deux accidents. Je ne reproche rien aux joueurs et ça doit servir d’apprentissage. La première période a montré à quel point on a bien travaillé. Je suis content et optimiste », a ajouté le sélectionneur ibérique.

La suite après cette publicité

« On a manqué de précision, j’ai dit aux joueurs qu’on est sur le bon chemin. On va progresser, c’est certain », a conclu LDFL. Des propos qui font déjà vivement réagir de l’autre côté des Pyrénées, puisqu’on pourrait croire, à l’entendre, que l’Espagne n’était qu’un simple outsider face à un ogre du football mondial. Les prochains jours vont être assez durs pour lui…