Les clubs de Premier League veulent la peau de Chelsea

Les temps sont durs à Chelsea. Sur le terrain sportif, le club londonien est franchement à la peine. Battu en finale de Carabao Cup par Liverpool après prolongation (1-0) et largué en Premier League, 11e à 25 points du podium, Mauricio Pochettino ne trouve pas la bonne formule. À sa décharge, et même si les propriétaires ont multiplié les transferts très onéreux, l’effectif est particulièrement jeune et freiné par les nombreuses blessures. L’Argentin n’a quasiment jamais pu aligner la même équipe deux fois de suite.

Les fans se lassent de lui et son avenir commence à être discuté par sa direction. Les têtes pensantes des Blues ont d’autres soucis. Hier, le consortium BlueCo 22, actionnaire du club depuis son rachat il y a deux ans, a affiché des pertes colossales : 764 M€. Pour Chelsea, les pertes sont estimées à 105 M€ sur l’exercice 2022/2023, avant impôts. L’année précédente, les comptes étaient déjà dans le rouge à hauteur de 141 M€. Problème, le fair-play financier de la Premier League autorise 123 M€ de pertes… sur trois ans.

Autrement, il y a péril dans la demeure. Le club vit largement au-dessus de ses moyens et risque de lourdes sanctions de la part de la Premier League, comme un retrait de points par exemple. Ce fut le cas pour Everton. D’abord sanctionné de 10 points, les Toffees ont finalement écopé de 6 points en moins. Il s’agirait tout de même d’une terrible humiliation pour l’une des institutions les plus puissantes du monde, en plus du risque sportif. L’affaire ne s’arrête pas. Les autres clubs du championnat réclament des comptes et testeront les capacités financières de leur rival cet été. Comprendre la réaction de la direction à une offre d’un concurrent direct.

Dans le Daily Mail, l’un des propriétaires de Chelsea a confié sous couvert d’anonymat qu’il faudra être «plus réaliste» sur le marché des transferts, assurant qu’il était prêt à utiliser n’importe quelle situation à son avantage si cela pouvait lui assurer un meilleur accord. Autrement dit, il faudra vendre à tout prix, comme ce fut déjà le cas l’été dernier avec les transferts de Kai Havertz pour 75 M€ à Arsenal et de Kovacic à Manchester City pour 30 M€. Ces deux accords permettront peut-être aux Blues d’être à l’équilibre cette saison. «J’ai aussi besoin d’être informé», reconnaissait d’ailleurs Pochettino en conférence de presse hier.