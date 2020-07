Serie A : l'Inter Milan étrille la SPAL et grimpe à la deuxième place

Dans le cadre de la 33ème journée de Serie, l'Inter se déplaçait au stade Paolo Mazza pour y affronter la SPAL. Revenus dans la course au podium grâce à leur succès face au Torino (3-1) lundi, les hommes d'Antonio Conte pouvaient ravir la deuxième place à l'Atalanta en cas de succès ce soir. A cette occasion, le technicien italien titularisait Christian Eriksen en soutien de Lautaro Martinez et Alexis Sanchez. Juste avant la pause, l'Inter ouvrait le score. Bien décalé par Sanchez, Candreva trompait Letica d'une frappe tendue (0-1, 37e).

Juste avant l'heure de jeu, Biraghi d'une belle frappe permettait aux siens de réaliser le break (0-2, 55e). Cinq minutes plus tard, Alexis Sanchez de la tête assénait le coup de grâce pour l'Inter (0-3, 60e). Dans le dernier quart d'heure, les protégés de Conte enfonçaient encore un peu plus leur adversaire. Sur la gauche, Lautaro Martinez centrait pour Gagliardini qui n'avait plus qu'à pousser le cuir au fond des filets (0-4, 74e). Grâce à ce score fleuve, l'Inter Milan se hissait à la deuxième place du classement et revenait à six longueurs de la Juventus.

