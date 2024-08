Al Gharafa songe à Dani Ceballos pour remplacer Yacine Brahimi

Yacine Brahimi sur le départ ? Exilé au Qatar depuis 2019, l’international algérien évolue depuis l’été 2022 sous les couleurs d’Al Gharafa. Après 51 apparitions pour un total de 34 buts inscrits avec le club qatarien, le milieu de terrain de 34 ans pourrait être tenté par un nouveau défi. D’après nos informations, l’ancien joueur du FC Porto intéresse Al Arabi, autre pensionnaire de la Qatar Stars League, ainsi que la formation basée aux Emirats d’Al Aïn.

En parallèle, Al Gharafa prépare ses arrières et a d’ores et déjà identifié son successeur. Toujours selon nos indiscrétions, l’actuel 5e du championnat qatarien a fait de Dani Ceballos, mécontent de son temps de jeu au Real Madrid et ouvert à un départ, sa priorité au milieu de terrain en cas de départ du natif de Paris.