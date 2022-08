Cristiano Ronaldo booste le Borussia Dortmund

La suite après cette publicité

Si certains doutent encore de la plus-value potentielle générée par le fait d'avoir Cristiano Ronaldo dans son équipe, qu'ils se rassurent. Après avoir été lié au Borussia Dortmund, piste jugée la plus honnête pour accueillir le Portugais, le joueur a fait grimper la valeur des actions du club allemand de 2,3% en quelques heures.

Qu'il rejoigne ou non les Marsupiaux, le joueur de 37 ans prouve encore une fois que son influence est immense. Il lui reste désormais à trouver un club qui voudra et pourra le recruter, lui qui souhaite quitter Manchester United et qui, selon ses dires, devrait prochainement exprimer sa vérité.