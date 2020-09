PSG : Jesé Rodriguez attend sa dernière chance

Le Paris Saint-Germain est touché de plein fouet par le coronavirus. Alors que le début des Franciliens en Ligue 1 est prévu pour jeudi soir, avec un déplacement sur la pelouse du RC Lens, Thomas Tuchel va devoir composer sans bon nombre de joueurs. Et pas des moindres. Neymar, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Marquinhos, Mauro Icardi, Keylor Navas et Kylian Mbappé ne seront pas disponibles pour la rencontre après avoir été testés positifs ces derniers jours. Une hécatombe qui risque d'ouvrir les portes du onze titulaire à de nombreux joueurs, à l'image de Julian Draxler. Mais s'il y en a un qui peut en profiter pour faire un retour inespéré, c'est bien Jesé Rodriguez.

En 2016, le Paris Saint-Germain pensait avoir flairé le bon coup en allant chercher l'espoir madrilène, déboursant un peu plus de 20 millions d'euros pour l'attirer dans ses rangs. Mais le mariage entre le Canarien et le club de la capitale parisienne a vite tourné au vinaigre. Peu utilisé par Unai Emery en première partie de saison 2016/2017, il a été prêté à Las Palmas dès le mercato hivernal, où il n'a pas démérité, avec quelques rencontres intéressantes. Mais pas de quoi convaincre les Parisiens. S'en sont ensuite suivis trois prêts, à Stoke City, au Betis et au Sporting, où il a sombré. Le club lisboète l'avait même renvoyé à Paris avant la fin de son contrat de prêt d'un an. Entre affaires extra-sportives - en Espagne on a plus parlé de lui pour ses relations amoureuses avec des candidates de télé-réalité que pour ses performances - et blessures, la carrière de celui qui était annoncé comme l'avenir du football espagnol au début des années 2010 a pris un bien triste tournant.

Jesé est dans une forme physique optimale

A un an de la fin de son contrat, avec un salaire colossal et des prestations récentes très médiocres, l'Espagnol ne suscite donc logiquement pas énormément de convoitises, même si le nom du Real Valladolid est récemment venu sur le devant de la scène comme potentielle destination dans la presse ibérique ces dernières semaines. Il était donc de retour à l'entraînement avec le Paris Saint-Germain la semaine dernière. Et ce jeudi, il se pourrait bien que Thomas Tuchel décide de faire appel à ses services. L'Allemand aura vraisemblablement le choix entre le jeune Arnaud Kalimuendo et lui, puisqu'Eric-Maxim Choupo-Moting n'a pas encore prolongé son contrat. Selon la presse espagnole, l'attaquant de 27 ans veut prouver qu'il peut avoir un rôle à jouer au sein du finaliste malheureux de la dernière Ligue des Champions, et aurait tout fait pour arriver en forme à cette pré-saison un peu particulière.

Il a notamment fait une préparation physique avec Jesús Olmo et Bernardo Requena, anciens médecins du Real Madrid. Le tout pour enfin avoir droit à cette dernière chance de briller sous la tunique parisienne. « J'ai eu beaucoup de problèmes, j'ai pleuré, j'ai souffert. [...] Maintenant je sens que tout est entre mes mains, même si tout ne dépend pas de moi. Ce que je demande au football maintenant c'est une opportunité d'être heureux à nouveau en jouant. J'ai besoin d'un endroit où je peux jouer 30 matchs par saison », confiait-il à Marca en juillet. Si le tacticien germanique venait à préférer Kalimuendo, le message serait très clair pour le joueur formé au Real Madrid. Dans le même temps, en cas de titularisation et de mauvaise prestation face à Lens, Jesé pourra dire adieu à ses derniers espoirs d'enfin s'imposer à Paris...