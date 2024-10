Real Madrid : Thibaut Courtois évoque sa cohabitation avec Lunin

Longtemps blessé la saison passée, Thibaut Courtois (32 ans) a retrouvé sa place de numéro 1 au Real Madrid. De quoi le rendre heureux. «Je vais très bien. Je suis content de revenir», a-t-il admis ce lundi après-midi en conférence de presse, à la veille d’affronter le Borussia Dortmund en Champions League.

Le portier belge a aussi été interrogé sur sa relation avec Andriy Lunin (25 ans), qui l’avait parfaitement remplacé l’an dernier. «J’essaye d’aider Lunin. Il me rend meilleur et m’aide aussi à démontrer les choses. Le reste de mes coéquipiers aussi. Ce n’est pas facile quand on a beaucoup joué, mais Lunin est un grand gardien et je suis sûr qu’il continuera à nous aider.»