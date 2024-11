Mehdi Zeffane : "Je me tiens prêt pour un nouveau défi"

Depuis juin dernier, Mehdi Zeffane est à la recherche d’un club. Fort d’un CV et d’une expérience riche, le champion d’Afrique en 2019 n’a pas trouvé chaussure à son pied après la fin de son aventure en Ligue 1 avec Clermont. Après avoir disputé 25 matches la saison passée, l’Algérien a prouvé qu’il pouvait encore faire de belles choses en Ligue 1. Malgré de nombreuses sollicitations à travers l’Europe et dans le Golfe, le natif de Sainte-Foy-lès-Lyon reste toujours libre à l’heure où ces lignes sont écrites.

Toujours âgé de 32 ans, l’ancien de l’OL et de Rennes est donc toujours à la recherche d’un club pour reprendre rapidement le fil de sa carrière : «je suis à l’écoute de n’importe quelle offre. Mon simple désir est de jouer au football et de reprendre dans une équipe qui compte sur moi. En attendant, je me tiens prêt pour un nouveau défi.» En attendant, Mehdi Zeffane continue de s’entretenir physiquement avec son équipe et travaille pour être prêt dès que l’on fera appel à lui.