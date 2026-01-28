La CAN devient la compétition continentale la plus suivie au monde

C’est un record historique. La CAN 2025 au Maroc a fait passer le football africain dans une autre dimension. Ce mercredi, la CAF a annoncé que la compétition continentale avait atteint des chiffres fous lors de cette édition explosant tous les records avec notamment «6 milliards de vues numériques cumulées sur les réseaux sociaux tout au long de la compétition.»

La suite après cette publicité

La CAF poursuit son communiqué expliquant tout simplement que la CAN est devenu la compétition continentale la plus suivie du monde.« Devenue la compétition continentale de football la plus suivie au monde, la CAN Maroc 2025 a généré 5,2 milliards de vues de vidéos, confirmant l’influence croissante du tournoi et l’enthousiasme exceptionnel des supporters africains. Le succès de la compétition repose avant tout sur l’implication des supporters. Pas moins de 285 millions d’interactions ont été enregistrées, illustrant un niveau d’engagement et d’attachement sans précédent. (…) TikTok s’est imposé comme le cœur de la dynamique numérique du tournoi. Plus d’un million de vidéos réalisées par les supporters sous le mot-hastag #TotalEnergiesAFCON2025 ont transformé la compétition en un véritable phénomène culturel, bien au-delà des terrains.»