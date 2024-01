L’épineux casse-tête Arda Güler crispe le Real Madrid

Le Real Madrid prépare l’avenir. Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu n’hésitent pas à miser sur des pépites dénichées le plus souvent par Juni Calafat. Cet été, ils vont donc accueillir le jeune et prometteur Endrick. Ce dernier rejoindra une formation où évoluent plusieurs talents dont Arda Güler. Grand espoir de Fenerbahçe, le Turc âgé de 18 ans a signé l’été dernier en faveur des Merengues. Courtisé par de grandes écuries européennes, dont le FC Barcelone et le PSG, il a voulu vivre son rêve en rejoignant le grand Real Madrid.

Mais ses premiers pas dans la capitale espagnole ne se sont pas passés comme il l’imaginait. En effet, le joueur acheté 20 millions d’euros, qui avait impressionné lors des entraînements, s’est rapidement blessé en juillet lors de la préparation estivale. Dans la foulée, il a été opéré du genou droit. Face à l’emballement médiatique, le Real Madrid a calmé le jeu en indiquant qu’il était au courant des petits soucis physiques du joueur. De retour à l’entraînement fin septembre, il a de nouveau rejoint l’infirmerie à la suite d’une blessure au muscle droit fémoral gauche.

Des débuts contrariés par les blessures

Un nouveau coup dur pour le footballeur né en 2005. Aperçu à l’entraînement à la mi-octobre, il a été annoncé de retour le 4 novembre par Carlo Ancelotti. Une semaine plus tard, nouvelle douche froide. Le Mister a indiqué qu’il était encore sur le flanc. «Malheureusement, cela s’est produit avant le match contre Braga. Cela le gêne encore, ce n’est pas grave… évidemment, il est déprimé parce qu’il veut jouer. C’est un recul, mais ce n’est pas une rechute. Nous avons toute la trêve pour qu’il revienne le mieux possible.» Finalement, il a fallu attendre le mois de janvier pour le voir à l’œuvre.

En effet, il a joué ses premières minutes à Madrid le 6 janvier face à Arandina en Coupe du Roi (titulaire, 58 minutes de jeu). Un baptême du feu salué par la presse. Puis, il est entré en jeu 9 minutes face à l’Atlético de Madrid en Supercoupe d’Espagne. Il espérait enchaîner par la suite. Convoqué dans le groupe pour affronter les Colchoneros en Coupe du Roi et Almeria en Liga, Güler n’est pas entré en jeu. Selon plusieurs observateurs présents sur place, le joueur, qui s’échauffait, aurait eu un geste de frustration lorsqu’il a compris qu’il n’entrerait pas. Il a jeté sa chasuble au sol.

Une situation délicate

Ce mardi, Sport revient sur son cas. Le média ibérique explique qu’Ancelotti fait face à un casse-tête avec lui. Souvent oublié par le coach italien au moment des changements, le Turc, que beaucoup s’attendaient à voir plus puisqu’il est remis de sa blessure, doit prendre son mal en patience. Une situation compliquée à vivre. Mais il doit saisir chaque opportunité. Le problème, c’est qu’il en a peu et que cela ne l’aide pas à s’adapter, retrouver du rythme et surtout montrer tout ce qu’il peut apporter à son équipe.

Sport précise que Madrid se montre prudent et veut éviter une énième rechute. Le média ibérique ajoute qu’un prêt jusqu’en juin, afin qu’il retrouve du temps de jeu, est évoqué. Récemment, Villarreal et d’autres écuries, dont les noms n’ont pas filtré, ont été liées au natif d’Altindağ. Malgré sa situation et la forte concurrence, le joueur sous contrat jusqu’en 2029 n’a a priori pas l’intention de bouger cet hiver. Le footballeur, qui n’a joué que 67 minutes à Madrid, va donc devoir gagner sa place sur le terrain. Pourquoi pas samedi face à Las Palmas.