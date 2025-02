LdC, Monaco : la réaction de Caio Henrique

L’AS Monaco a de quoi être déçu. Au terme d’un match spectaculaire au Estadio da Luz (3-3), le club princier a été éliminé de la Ligue des Champions par Benfica. De gros regrets pour les Asémistes qui ont offert plusieurs buts aux Portugais. Et voici la réaction de Caio Henrique à l’issue de la rencontre.

« C’est un match compliqué pour nous. On a fait un bon match, on s’est créé beaucoup d’occasions. On a de la frustration. On va continuer le travail pour la L1. On a besoin de gagner le prochain match contre Lille. Parfois, on a besoin d’être concentré sur la défense, mais c’est le foot. On s’est créé beaucoup d’occasions en attaque. C’est le foot. C’est un peu frustrant, c’est la vie », a-t-il déclaré au micro de Canal+.