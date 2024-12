Papu Gómez annonce sa signature en Serie C malgré sa suspension pour dopage

Suspendu pour dopage après avoir avalé involontairement de la terbutaline illégale contenue dans une cuillerée de sirop contre la toux de son fils, Papu Gómez s’entraîne dur pour se tenir prêt à son retour à la compétition. A la surprise générale, il a annoncé avoir retrouvé un club. En effet, le champion du monde 2022 avec l’Argentine, qui verra sa suspension prendre fin en novembre 2025, s’est engagé avec Renate, petit de club de la région de Lombardie en troisième division italienne : «Je voulais vous dire que je m’entraîne avec Renate. Les portes m’ont été ouvertes et je vous en suis super reconnaissant. Merci aux président, coach et joueurs . L’idée est de s’entraîner avec l’équipe première jusqu’en mai. Je suis super heureux de retourner à l’entraînement avec un groupe. En juillet, j’analyserai les options pour rejouer. Merci pour votre soutien inconditionnel».

La suite après cette publicité

Il a poursuivi en affirmant : «Il est toujours difficile de déménager dans un autre pays, de s’adapter à une nouvelle réalité. Cependant, nous savons tous qu’il existe un lien important entre les Italiens et les Argentins. Dès mon arrivée en Italie, en 2010 à Catane, je me suis toujours senti très à l’aise. Pour moi, l’Italie est une deuxième maison, et je me sens vraiment à l’aise ici : je connais le championnat, je connais le pays, et je me sens très à l’aise. Mes trois enfants sont italiens et c’est toujours un plaisir pour moi de vivre ici. Peut-être qu’à l’avenir je continuerai à jouer et à rester dans ce pays que je considère désormais comme faisant partie de moi»