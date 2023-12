AFC LdC : Al-Nassr accroché par les Tadjiks d’Istiqlol

En déplacement à Douchanbé pour la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions Asiatique, la formation saoudienne d’Al-Nassr a partagé les points au Tadjikistan avec une équipe remaniée sans Cristiano Ronaldo. Les locaux ont ouvert le score via Alisher Dzhalilov (32e) avant qu’Abdulrahman Ghareeb (50e) arrache l’égalisation. Un match nul 1-1 qui n’a pas d’incidence au classement.

Large leader devant Persepolis et Al Duhail, Al-Nassr s’est qualifié pour les 1/8e de finale tout comme ses compatriotes d’Al-Ittihad et Al-Hilal hier. La quatrième équipe saoudienne en course, Al-Feiha est passé par la petite porte en terminant deuxième de son groupe.