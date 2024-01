Accord quasi-total Dortmund-MU pour Jadon Sancho

Le retour de Jadon Sancho au Borussia Dortmund va devenir une réalité. L’ailier anglais, en difficulté du côté de Manchester United, est annoncé depuis le début du mercato hivernal du côté de Dortmund pour se relancer. Seulement, tout n’était pas encore bouclé ces dernières heures et les deux clubs ne parvenaient pas à se mettre d’accord totalement, notamment sur la question d’une option d’achat.

Mais ce mardi, tout a été bouclé. Selon les informations de Sky Sports, il ne manque que quelques détails administratifs avant la finalisation de l’opération. L’accord total entre Manchester United et le Borussia Dortmund est proche de se finaliser et Jadon Sancho devrait bel et bien retourner chez le BVB, pour un prêt sec de six mois. Arrivé en 2021 à Manchester United, l’international anglais avait été écarté du groupe et n’a disputé que trois rencontres cette saison.