Jocelyn Gourvennec était proche d’Augsbourg !

Sans club depuis 2022 et son départ du banc du LOSC, Jocelyn Gourvennec voit son nom souvent avancé lorsqu’un entraineur prend la porte. Ces dernières semaines, il avait été annoncé comme possible successeur de Sylvain Ripoll à la tête de l’Equipe de France Espoirs avant de voir Thierry Henry lui passer devant sur le fil. Ces derniers jours, il a été tout proche de retrouver un club. Selon une source allemande, l’ancien coach des Girondins, qui a remporté la Coupe de France 2014 et le Trophée des Champions 2021, était à deux doigts de devenir le nouveau coach d’Augsbourg, actuel 15e de Bundesliga.

Ses bonnes bases en allemand (ndlr : sa mère a grandi en Allemagne et était professeure d’allemand) et son expérience européenne (il a été 1/8e de finaliste de Ligue des Champions avec le LOSC après avoir battu Wofsbourg, Salzsbourg et le Séville FC en phase de poules) avaient séduit la direction du club allemand qui a finalement choisi sur le fil, le technicien danois Jess Thorup (ex-FC Midtjylland, KAA Gent et FC Copenhague). Qu’à cela ne tienne, Jocelyn Gourvennec (51 ans) continue de discuter avec plusieurs clubs et devrait rapidement retrouver un projet à l’étranger.