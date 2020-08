Valence : la situation difficile de Kevin Gameiro

Valence va procéder à une petite révolution dans son effectif cet été. Javi Gracia a été nommé coach de l'équipe de la cote méditerranéenne ; le premier pas avant une série de départs conséquents, concernant principalement des joueurs cadres ou des gros salaires de l'effectif. Les dirigeants du neuvième de la dernière édition de la Liga souhaitent ainsi faire du ménage dans le vestiaire, se séparant de plusieurs joueurs qui auraient trop de pouvoir comme Dani Parejo, Rodrigo Moreno ou Francis Coquelin.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, ils comptent également mettre à la porte des gros salaires, pour des raisons financières évidentes. Déjà bien touché par la crise du coronavirus, le club n'aura aucun revenu lié à une participation à une compétition européenne la saison prochaine. Kevin Gameiro, qui fait partie des joueurs les mieux payés de l'effectif sans pour autant en être un joueur majeur (29 matchs de Liga dont 17 titularisations, 6 buts et 2 passes décisives), était listé parmi ces joueurs que le club veut mettre à la porte par les médias ibériques. Dans son édition du jour, le quotidien AS apporte plus de précisions sur la situation de l'ancien de Lorient et du Paris Saint-Germain.

Valence veut le vendre mais...

On apprend que la réalité serait un peu différente, et que l'objectif du club ne serait pas forcément de le pousser vers la sortie. Gameiro est effectivement entre deux eaux, et si le club lui a bien demandé d'écouter des offres, afin de libérer de la masse salariale surtout, celles qui arrivent sur la table sont pour l'instant jugées insuffisantes, notamment parce que les formations intéressées veulent se l'offrir gratuitement. En cas de proposition intéressante pour les deux parties, les Ches n'hésiteront pas pour l'avenir de celui qui avait tant brillé à Séville.

Mais d'un autre côté, le joueur est plutôt apprécié en interne, à commencer par Peter Lim, le sulfureux propriétaire singapourien des pensionnaires de Mestalla. Son expérience est aussi jugée très utile pour encadrer les jeunes joueurs, alors que Valence souhaite adopter une politique de recrutement jeune en vue de revente sur le moyen-long terme. La formation de Liga n'est pas en position de force dans ce dossier, et quitte à ne toucher qu'un petit chèque cet été, il pourrait être plus intéressant d'un point de vue sportif de le conserver, même si cela venait à accepter un départ à 0€ dans un an. Autant dire qu'il semble pratiquement impossible pour Valence de récupérer les 16 millions d'euros payés à l'Atlético de Madrid il y a deux ans.