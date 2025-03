FC Barcelone - Girona : les compositions officielles

Ce dimanche la Liga se poursuit avec la 29e journée et un derby catalan entre le FC Barcelone et Girona. A domicile, les Blaugranas s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Wojciech Szczesny comme dernier rempart derrière Jules Koundé, Ronald Araujo, Inigo Martinez et Eric Garcia. Gavi est placé en sentinelle avec Pedri à ses côtés et Fermin Lopez en meneur de jeu. Plus haut, Robert Lewandowski est placé en pointe avec Lamine Yamal et Gerard Martin dans les couloirs.

De son côté, Girona opte pour un 3-4-3 avec Paulo Gazzaniga dans les cages. Devant lui, on retrouve Alejandro Francés, Daley Blind et Ladislav Krejci en défense. Yangel Herrera épaule Arthur dans l’entrejeu avec Arnau Martinez et Miguel Gutierrez sur les ailes. Devant, Viktor Tsygankov et Yaser Asprilla épaulent Arnaut Danjuma.

Les compositions

FC Barcelone : Szczesny - Koundé, R. Araujo, Martinez, Garcia - Pedri, Gavi - Yamal, Fermin, Martin - Lewandowski

Girona : Gazzaniga - Francés, Blind, Krejci - Arnau, Herrera, Arthur, Miguel - Tsygankov, Danjuma, Asprilla