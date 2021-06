Rodez : les premiers mots d'Enzo Zidane

La suite après cette publicité

Le 24 juillet prochain, le coup d’envoi de la saison 2021/2022 de Ligue 2 sera donné. Et cette année, l’antichambre de l’élite du football français attirera peut-être de nouveaux observateurs. Car cette année, un Zidane évoluera en France ! Passé par le Real Madrid Castilla, Alavés, Lausanne, le Rayo Majadahonda, le Deportivo Aves ou encore par Almeria, Enzo Zidane (26 ans) a posé ses valises au Rodez Aveyron Football. Engagé pour une saison, l’aîné des fils de Zinedine Zidane va vivre sa première expérience en Hexagone et tentera d’avoir plus de réussite après des passages ratés à Almeria et au Portugal (13 matches de championnat en tout la saison passée).

À Rodez, l’ancien Merengue semble en tout cas avoir trouvé un point de chute qui lui convient. « Dès que le RAF est venu vers moi, je n’ai pas douté et je me suis engagé. C’est un club familial avec des valeurs similaires aux miennes. Rodez est une ville que je connais et c’est plus facile de s’acclimater », a-t-il déclaré en conférence de presse, ajoutant même qu’il a « toujours apprécié venir en Aveyron, à Rodez », car c’est son «havre de paix». «Le groupe est top, je me sens très bien ici. Le RAF est une équipe qui travaille beaucoup avec une idée de jeu bien claire. Je suis là pour m’adapter à l’équipe, pour aider le club, en apportant mes qualités.»

Zidane se sent bien à Rodez

Heureux dans son nouveau club, Zidane semble également bénéficier d’une excellente adaptation dans son nouvel environnement. « Au niveau de l’intégration, ça se passe très bien. Les joueurs m’ont tout de suite mis à l’aise. Nous avons fait un stage de 3 jours, il y a une bonne ambiance et le groupe travaille bien. Je suis concentré à fond sur mes objectifs avec le RAF. J’ai hâte de jouer dans le stade Paul Lignon avec du public ». Heureux, Zidane va-t-il enfin s’épanouir et commencer une histoire d’amour qui durera plus d’une saison ?

En effet, depuis qu’il a quitté Madrid, il n’est jamais resté plus d’un an dans ses clubs. « J’ai envie de prendre du plaisir sur le terrain. De profiter. J’ai l’ambition de faire quelque chose ici sur la durée. J’espère trouver un club pour m’épanouir et j’espère que le RAF sera ce club. Mon jeu ? J’aime casser les lignes avec des passes, ou créer des décalages. Je suis un joueur d’équipe. Je suis plutôt passeur, mais j’aime marquer. » Espérons pour le club aveyronnais que le fils de Zizou saura enfin s’exprimer pleinement après des mois difficiles.