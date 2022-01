FC Barcelone : les dessous du retour en forme de Pedri

La suite après cette publicité

L'attente a été longue pour Pedri entre le 29 septembre et un match de Ligue des Champions contre Benfica perdu 3-0 et le 12 janvier dernier et son retour en Supercoupe d'Espagne contre le Real Madrid. Manquant 21 matches et 109 jours de compétition, le natif de Tegueste avait du mal à digérer physiquement sa grosse saison 2020/2021. C'est désormais du passé puisqu'il sort d'une performance accomplie contre les Merengues et va pouvoir aider de nouveau le FC Barcelone. Pour cela, il a réalisé un gros travail physique comme le soulève Mundo Deportivo.

Doté naturellement d'un physique assez frêle, le joueur de 1m74 s'est clairement étoffé comme le relève le média catalan. Durant son indisponibilité, il a mis en place un plan physique exigeant pour gagner en masse musculaire. Prenant le temps de revenir, il est passé de 60 à 64 kilos en augmentant clairement ses capacités physiques. Un plan qu'il avait déjà lancé la saison dernière, mais qui était ralenti par une saison très éprouvante. L'objectif pour lui est d'atteindre la plus grosse masse musculaire possible sans affecter sa vitesse et sa souplesse. L'idée n'est donc pas de devenir le Leon Goretzka du barca, mais bien d'être plus étoffé pour répondre aux défis du football moderne.