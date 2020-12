Monza : les dessous du gros coup Mario Balotelli

Ce lundi, Mario Balotelli devrait passer sa traditionnelle visite médicale, préalable avant sa signature en Serie B, pour le club de Monza. Une formation rachetée par l'ancien grand patron de l'AC Milan, Silvio Berlusconi et dirigée par son fidèle bras droit de toujours Adriano Galliani. Les deux hommes ont décidé d'essayer de relancer l'ex-avant-centre de l'OM.

Car il faut dire qu'après ses six mois du côté de la Cité Phocéenne, Super Mario n'a pas réussi à trouver un club d'une stature européenne. Il s'est donc rabattu du côté de Brescia, qui venait de monter en Serie A. Mais la fin de l'aventure a été très compliquée et, depuis, il ne se trouvait plus de club. C'est à ce moment précis que Monza, actuel 8e de Serie B, s'est présenté.

Pas de commission pour Raiola

« Je l’ai beaucoup sermonné, je lui ai dit que c’était vraiment, vraiment, mais vraiment sa dernière chance. J’ai beaucoup d’affection pour lui. Mario est un joueur qui devait faire bien plus vu ses moyens physiques et techniques. Le président Belusconi est enthousiaste », s'est exprimé Adriano Galliani pour l'agence de presse ANSA avant de poursuivre sur son contrat.

« Il a renoncé à un contrat important avec Vasco da Gama (Brésil, ndlr). Il s’est comporté en ami, tout comme son agent, Mino Raiola, qui n’a pas pris de commission », a-t-il ensuite lâché. Gageons pour lui que dans ce cocon, il pourra retrouver de la sérénité et mettre but sur but afin que Silvio Berlusoni, lui aussi, retrouve la Serie A.