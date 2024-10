OGC Nice : Tanguy Ndombele met tout le monde d’accord !

«Je suis à un moment de ma carrière où j’ai besoin de jouer. J’ai des choses à prouver et au-delà de bien jouer, j’ai envie de retrouver certaines sensations». Voici ce que déclarait dernièrement Tanguy Ndombélé. Arrivé cet été du côté de l’OGC Nice après une expérience délicate sous le maillot de Galatasaray où il n’a joué que 664 minutes, réparties sur 26 apparitions, le natif de Longjumeau retrouve son plein potentiel sur les bords de la Côte d’Azur. Titulaire indiscutable depuis le début de la saison (1 but et 1 passe décisive en 8 rencontres), le numéro 22 des Aiglons s’est d’ailleurs offert un nouveau récital face à l’ogre parisien.

Une nouvelle masterclass face au PSG

Dimanche soir, en clôture de la 7e journée de Ligue 1, l’ancien joueur de Tottenham a, en effet, été l’un des grands artisans du match nul décroché par les siens face au PSG. Régnant en maître face au trio formé par Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery et Joao Neves, le droitier d’1m81 n’a cessé d’impressionner. Présent dans les duels, il a fait parler sa technique dans la conservation du ballon et a su accélérer le jeu par des remises en première intention, lorsque le jeu le demandait. Logiquement élu homme du match par la rédaction FM, Ndombele confirme alors son retour au premier plan. Une belle récompense pour celui qui a, jusqu’alors, vu sa carrière entachée par les pépins physiques.

«On a géré sa préparation pour ne pas le mettre trop dans le dur. Chaque semaine qui passe va amener un meilleur Tanguy», avait d’ailleurs souligné son entraîneur, Franck Haise. Et la tendance se confirme. Dans un rôle de sentinelle ou de double pivot, le Français aux 7 sélections rayonne week-end après week-end. Fort d’un professionnalisme apprécié de tous et déterminé à l’idée de revenir en haut de l’affiche, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2026 fait également l’unanimité au sein du vestiaire niçois. «Le joueur qui m’impressionne à l’entraînement ? Il y en a beaucoup mais c’est surtout Tanguy Ndombele qui a une aisance technique remarquable. C’est beau à voir et ça fait plaisir d’être son coéquipier», confiait notamment le défenseur canadien Moïse Bombito.

Les Bleus en ligne de mire ?

«Un joueur qui a beaucoup de talent, ça ne se perd pas. On peut avoir, des fois, des saisons un peu plus compliquées, liées parfois au contexte… Mais ce qui très intéressant quand un joueur veut se relancer, c’est d’arriver le plus tôt possible pour faire une vraie préparation», ajoutait de son côté le président Jean-Pierre Rivière. Une réussite actuelle que Franck Haise a, enfin, tenu à justifier. «C’est quelqu’un qui a besoin, et il n’est pas le seul, d’un climat de confiance et c’est ce que nous essayons de lui apporter. Mais au-delà de l’ambiance autour du club, c’est d’abord Tanguy qui veille à ce que tout se passe bien».

En pleine confiance et retrouvé sur le plan physique, Ndombele peut désormais aspirer à un avenir radieux. Si les prochaines semaines permettront d’en savoir plus sur sa capacité à tenir le rythme, l’impression visuelle laissée ces derniers temps invite, quoi qu’il en soit, à l’optimisme. De quoi envisager un retour en équipe de France dans un futur proche ? Difficile pour l’heure de l’affirmer, mais à l’heure où les Bleus rencontrent quelques incertitudes dans ce secteur de jeu, Ndombele se donne lui les moyens d’y croire. En attendant, le Gym continue de se frotter les mains pour un pari qui semble, d’ores et déjà, réussi…