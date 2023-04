À quoi joue Cristiano Ronaldo ?

La suite après cette publicité

Qu’arrive-t-il à Cristiano Ronaldo ? Voici la question que beaucoup de passionnés du ballon rond se posent aujourd’hui. Ces derniers mois, la superstar portugaise a plus fait parler d’elle pour ses pétages de plomb ou ses coups de sang à répétition que pour son incroyable talent. Un talent qui, additionné à son travail colossal et minutieux, a fait de lui l’un des meilleurs joueurs de la planète football durant des années. Pour beaucoup, CR7 est même le meilleur footballeur de l’histoire devant son éternel rival Lionel Messi. Le débat est toujours ouvert, bien que certains l’aient refermé après la victoire de l’Argentin lors du dernier Mondial. Mais cela est un autre sujet.

Plusieurs écarts de conduite à MU

Impressionnant et d’une efficacité redoutable, Cristiano Ronaldo l’est toujours à 38 ans. Toutefois, il l’est logiquement moins qu’avant. Rien d’anormal. Ce qui l’est, en revanche, c’est son attitude. Certains apprécient sa détermination, son caractère de compétiteur, sa grande confiance en lui ou encore ses qualités hors normes. D’autres critiquent sa personnalité, son individualisme ou son égoïsme. Finalement, l’international lusitanien n’a jamais fait l’unanimité. C’est une question de goût. En revanche, son comportement ces derniers mois met beaucoup de monde d’accord. Tout a vraiment commencé en début de saison lorsque que l’ancien joueur du Real Madrid a séché la reprise de l’entraînement à Manchester United.

Absent de la tournée estivale en raison d’un problème familial, CR7 a fait jaser. Certains l’accusaient de manquer la pré-saison car il souhaitait changer d’air. En ce qui concerne ce point précis, c’est exact. Cristiano Ronaldo a bien poussé pour quitter MU l’été dernier. Mais Jorge Mendes ne lui avait pas trouvé de point de chute satisfaisant, malgré des discussions avec Chelsea. En revanche, impossible d’accuser le joueur, qui a avoué par la suite que sa petite-fille avait eu quelques petits soucis de santé. De retour au sein de l’équipe mancunienne, le Portugais, qui a été retenu par Erik ten Hag, a eu un premier écart de conduite. C’était le 31 juillet dernier lors d’un match amical face au Rayo Vallecano.

Une interview coup de poing à Piers Morgan

CR7 avait regagné les vestiaires avant la fin du match. Ce qui n’avait pas été du goût de son coach. Passé de titulaire à remplaçant en quelques semaines, le joueur né en 85 avait mal vécu son déclassement et le traitement de Ten Hag. Le Néerlandais a d’ailleurs eu quelques frictions avec le Portugais, qui a été puni pour avoir rejoint les vestiaires avant la fin du match face à Tottenham le 19 octobre dernier. Cette fois-ci, Ten Hag avait décidé de sévir. «Après l’amical face au Rayo Vallecano, je lui ai dit que c’était inacceptable. Mais que ce n’était pas que lui. C’est la deuxième fois, il y a des conséquences. Il sera absent demain (contre Chelsea). C’est un manque pour l’équipe mais c’est important pour l’attitude et la mentalité du groupe.»

Manchester United avait annoncé sa mise à l’écart. Envoyé avec les U21, il s’était entraîné seul avec des préparateurs physiques. Après une discussion avec son entraîneur, il avait ensuite retrouvé le groupe et même enchaîné les titularisations. Mais CR7 a de nouveau décidé de n’en faire qu’à sa tête. En effet, il a donné une interview coup de poing à Piers Morgan juste après le dernier match avant la trêve liée au Mondial. Ce que lui avait déconseillé de faire Jorge Mendes. Mais l’attaquant a voulu vider son sac tout en réglant ses comptes. Ses déclarations n’ont pas été appréciées par MU, qui a annoncé la rupture de son contrat quelques jours plus tard. Libéré, Cristiano Ronaldo comptait retrouver le sourire en sélection portugaise et remporter le Mondial.

CR7 s’est brouillé avec des proches

Titulaire au départ, il a peu à peu perdu sa place. Il s’est même brouillé avec le sélectionneur de l’époque Fernando Santos, dont il était proche. Même chose avec son agent historique Jorge Mendes. Cristiano Ronaldo lui aurait reproché de ne pas avoir réussi à lui trouver un club l’été dernier. Petit à petit, il a mis à l’écart l’homme d’affaires pour confier ses intérêts à Ricardo Regufe, devenu son manager personnel. C’est ce dernier qui a d’ailleurs bouclé son transfert à Al Nassr cet hiver. Une offre qui avait été amenée à l’origine par Mendes. On a connu plus classe. Qu’importe, CR7 s’est envolé pour l’Arabie saoudite avec l’envie de remporter des titres mais aussi de permettre au football saoudien de passer un cap et de rayonner dans le monde.

Ce qui a été le cas puisque la venue de CR7 a eu un impact XXL sur les droits tv, la billetterie, le merchandising ou encore l’image de l’Arabie saoudite. Un coup de maître pour Al Nassr, qui le paye grassement (500 millions d’euros pour 2 ans et demi). Bien que le Portugais se soit montré décisif (11 buts, 2 assists en 12 matchs), on parle surtout de son comportement à présent. Depuis son arrivée, CR7 a pété un câble à plusieurs reprises. Le 9 mars, il avait donné un coup de pied dans une bouteille à sa sortie du terrain après la défaite face à Al-Ittihad. Neuf jours plus tard, il avait donné un coup de pied puissant dans un ballon envoyé en l’air car l’arbitre avait sifflé la mi-temps alors que son équipe jouait une contre-attaque.

Des pétages de câble et un scandale

Le 10 avril, il a taclé verbalement un joueur d’Al-Feiha qu’il accusait de vouloir gagner du temps. « Tu ne veux pas jouer », lui a-t-il lancé, avant de faire un geste pour lui indiquer de fermer sa bouche. Cette semaine, nouvel écart de conduite de la star d’Al Nassr, qui aurait d’ailleurs réclamé le départ de Rudi Garcia car il était mécontent des résultats et du jeu proposé. Cette fois-ci, CR7 a attrapé un joueur d’Al-Hilal par le cou lors d’un duel aérien, avant de l’envoyer au sol. Un geste violent et incompréhensible. Puis, il a choqué de nombreuses personnes en Arabie saoudite en se touchant les parties génitales pour a priori répondre à des fans d’Al-Hilal qui ont crié : "Messi, Messi!".

Ce qui fait polémique, bien qu’Al Nassr explique qu’il a touché cette zone car il a une légère blessure à l’aine. Cette version n’a pas convaincu tout le monde. AS a indiqué qu’une campagne d’expulsion serait actuellement menée au pays, sous l’impulsion de l’avocat Nouf bin Ahmed. Ce dernier veut lancer et adresser une pétition au ministère public du Royaume afin de faire expulser CR7. En Arabie saoudite, on estime que ce geste, s’il est avéré, est un "crime". Encore plus pendant la période bénie du ramadan. En pleine polémique, Cristiano Ronaldo a une attitude inquiétante. Son cas interroge. Est-ce que ce sont de simples sautes d’humeur comme peuvent en avoir d’autres joueurs, ou bien fait-il ceci pour quitter Al Nassr ?

Un footballeur et un homme touché

On imagine mal que cela soit le cas, lui qui est arrivé le 30 décembre dernier. Mais il est vrai que son comportement n’avait pas été exemplaire lorsqu’il avait poussé pour quitter Manchester United il y a quelques mois. Il avait usé de la même stratégie en se rendant détestable aux yeux de son club. Tout cela nuit à son image et ternit quelque peu la fin de sa folle carrière. Même si bien évidemment on retiendra essentiellement ses grands moments sur les terrains de football. Et pour certains, l’explication de son changement brutal de comportement et le fait qu’il s’isole même de ses proches comme Mendes, est en lien avec la blessure profonde qu’il a eue le 18 avril 2022, en perdant à la naissance l’un des jumeaux qu’il attendait.

Lors de son entretien avec Piers Morgan, le joueur de 38 ans avait fait de poignantes confessions. «C’est probablement le pire moment que j’ai vécu dans ma vie depuis la mort de mon père. Quand vous avez un enfant, vous vous attendez à ce que tout soit normal et quand vous avez un problème, c’est difficile. Moi et Gio (Georgina Rodriguez, sa compagne, ndlr) avons eu des moments difficiles. C’était très, très difficile de comprendre ce qui se passait à cette période de ma vie.» Cela change forcément un homme. Et Cristiano Ronaldo n’est pas différent des autres.