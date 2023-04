Un avocat saoudien va saisir la justice pour demander l’expulsion de CR7

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo désormais paria en Arabie Saoudite ? Après la défaite d’Al Nassr face à Al-Hilal mardi (2-0), l’international portugais a réagi aux chants des supporters adverses à la gloire de Lionel Messi, en se touchant ostensiblement les parties génitales. Un geste obscène qui a défrayé la chronique dans le pays du Golfe et qui a suscité un grand nombre de réactions sur les réseaux sociaux.

Le club d’Al Nassr a tenté d’éteindre l’incendie après le geste de son joueur, l’expliquant plutôt par une légère blessure dans la région de l’aine. Une information néanmoins confirmée par le journaliste Muhammad Al-Enezi, qui indique que CR7 aurait été touché après son contact rugueux avec Gustavo Cuellar. De son côté, le quotidien madrilène AS indique ce jeudi qu’une campagne d’expulsion serait actuellement menée au pays, notamment sous l’impulsion de l’avocat Nouf bin Ahmed. En effet, s’il s’agit d’un geste volontaire et provocateur de la part de CR7, qui plus est en période de Ramadan, cet écart de conduite serait alors considéré comme un délit selon la législation saoudienne. L’avocat a d’ailleurs posté un tweet ce mercredi, indiquant qu’il ferait part d’une pétition au ministère public du Royaume pour arriver à ses fins : expulser Cristiano Ronaldo du pays.

