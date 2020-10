Vidéo : Sergiño Dest montre sa technique au dessus de la moyenne lors de sa présentation

La suite après cette publicité

C'est le jour J pour Sergiño Dest ! Le latéral américain a été présenté par le FC Barcelone après l'officialisation de son transfert hier. Il arrive contre la somme de 21 M€ et avant de répondre aux questions des journalistes, il s'est présenté sur la pelouse du Camp Nou afin d'effectuer la traditionnelle série de jongles. Et comme on a pu le voir, le désormais ancien joueur de l'Ajax n'est pas maladroit avec le ballon.