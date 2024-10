AS Roma : l’incroyable imbroglio qui plonge les Giallorossi dans le chaos

En Italie, pays où le football est érigé au rang d’art et où le ballon prend la forme d’une figure romantique, il existe certaines histoires farfelues qui viennent frapper l’actualité du Calcio. On se rappelle du Maurizio Zamparini, président de Palerme, qui a annoncé la vente du club à des milliardaires saoudiens, promettant un investissement à hauteur de 5 milliards d’euros, lors d’une conférence de presse en présence de trois acteurs payés pour jouer les faux cheikhs saoudiens devant les journalistes. Ou encore en 2014 quand les dirigeants de Parma ont été exclus de la Ligue Europa après avoir confondu la date limite pour payer les impôts en Italie (30/06) avec celle de l’UEFA (31/03). Mais aussi cette image d’Aurelio De Laurentiis insultant les dirigeants de la Lega à l’annonce du calendrier officiel du championnat avant de prendre la fuite sur une Vespa conduit par un supporter napolitain. Vous l’aurez compris s’il y a bien un championnat qui nous offre des histoires loufoques à dormir debout, c’est bien la Serie A. Et ces petites «traditions» absurdes restent présentes dans le paysage du Calcio cette saison.

En effet, ce qu’il se passe à l’AS Roma actuellement relève du surréalisme kafkaïen. Ce n’est plus un secret, mais la légende romaine, Daniele De Rossi, a été remerciée le 18 septembre dernier après un début de saison décevant compte tenu du mercato d’été XXL, marqué par les arrivées de Matias Soulé, Mats Hummels, Samuel Dahl, Artem Dovbyk, Manu Koné, Enzo Le Fée, Alexis Saelemaekers ou encore Mario Hermoso : «L’AS Roma annonce qu’elle a relevé Daniele De Rossi de son poste d’entraîneur principal de l’équipe première. La décision du club est adoptée dans l’intérêt de l’équipe, afin de pouvoir reprendre rapidement le bon chemin, à un moment où la saison n’en est qu’à ses débuts. À Daniele, qui sera toujours chez lui au sein du club, un grand merci pour le travail accompli ces derniers mois avec passion et dévouement», indiquait alors le club romain dans son communiqué. Il était coach de la Roma depuis le mois de janvier et avait terminé à la sixième place la saison dernière. A la rescousse est venu l’entraîneur croate Ivan Juric. Très respecté en Italie, le natif de Split avait tout du docteur idéal pour panser les plaies d’une Louve blessée.

Exit Juric, retour de De Rossi ?

Il est à Rome depuis moins d’un mois et il a pris 7 points sur 9 en Serie A. Mais derrière les chiffres encourageants se cachent de mauvaises pensées. Malgré deux victoires et un nul sur ses trois premières rencontres dirigées en championnat, Ivan Juric est déjà… en danger. En effet, comme nous vous le révélions le weekend dernier, celui qui a été nommé à la tête de l’AS Roma le 18 septembre dernier pour remplacer Daniele De Rossi serait déjà sur la sellette, alors même qu’il reste invaincu en Serie A. La défaite contre le club suédois d’Elfsborg en Ligue Europa a ravivé les protestations des supporters de la Roma, déjà en colère après le limogeage de De Rossi. Ils avaient même menacé de mort des membres de la direction. Le Corriere dello Sport écrivait que les Friedkin, propriétaires du club, attendaient une réaction immédiate d’Ivan Juric et un changement de rythme de la part de l’équipe romaine. Mais selon les informations du journal italien La Repubblica, la direction romaine a décidé de conserver le tacticien croate pour le moment. Malheureusement, en coulisses, un grand projet se trame et pas des moindres. En effet, avec le départ de Lina Souloukou, présidente et directrice générale, un rétropédalage est possible puisqu’elle était à l’origine même de la décision de renvoyer Daniele De Rossi.

Toujours d’après La Repubblica, le vestiaire romain a du mal à oublier De Rossi, car les joueurs s’étaient attachés à leur entraîneur et entretenaient une vraie relation de proximité avec lui. Ainsi la famille Friedkin pourrait décider de limoger Ivan Juric et de rappeler Daniele De Rossi. Les dirigeants, à l’origine de son départ, n’étant plus au club, tout peut arriver. Le Croate a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2025 et gagne aujourd’hui 2 millions par saison. Daniele De Rossi avait trouvé un accord pour un contrat de trois ans à 3,3 millions par saison. Faire appel à un troisième entraîneur serait une folie financière pour un club qui doit faire attention aux coûts. En cas de limogeage de l’ancien coach du Torino, le choix le plus plausible serait de rappeler Daniele De Rossi, toujours très populaire auprès des supporters et des joueurs, qui se tient prêt à décrocher son téléphone et dire oui pour un retour en héros romain. Une situation qui rappelle en quelque sorte celle vécue par Davide Nicola à la Salernitana en janvier 2023 quand la direction avait décidé de le limoger le lundi avant de lui proposer le poste à sa propre succession le jeudi.