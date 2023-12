Désiré Doué : un statut qui interroge

Elu meilleur centre de formation de l’hexagone en 2023, devant Lyon et Monaco, le Stade Rennais est reconnu en Europe pour son excellence et son savoir-faire en matière de formation. Camavinga au Real Madrid, Tel au Bayern Munich ou encore Ugochowku à Chelsea, le SRFC est devenu un pourvoyeur de talent de choix pour les grosses écuries européennes. Fer de lance de la nouvelle génération de joueur formés au club, Desire Doué est lui aussi promis à un avenir radieux.

Considéré par certains observateurs comme le plus gros talent du club depuis un certains Ousmane Dembélé, le jeune joueur qui vient de fêter ses 18 ans sort d’une première saison aboutie avec son club formateur avec 34 matchs toutes compétitions confondues. Alors que cette année devait être celle de la confirmation pour l’attaquant ambidextre, Doué voit peu à peu son temps de jeu diminuer.

Et l’arrivée de Julien Stephan sur le banc breton est, pour le moment, loin d’améliorer les choses. En effet, l’international français espoirs doit se contenter de maigres minutes quand il n’est pas envoyé en tribune ou avec la réserve. Une situation qui interroge les observateurs du club breton mais aussi des supporters qui ne comprennent pas ce choix, surtout dans une période où l’animation offensive est proche du néant. Sur les réseaux sociaux les fans des Rouge et Noir sont de plus en plus nombreux à montrer leur mécontentement et à s’interroger quant à l’utilisation de leur pépite.

Comme à chaque début de saison et ce depuis de nombreuses années, l’objectif du Stade Rennais est de terminer dans le premier quart du classement de Ligue 1. Mais dans un contexte ou les recrues estivales peinent à se montrer à leur avantage, un effectif déséquilibré, un manque criant d’expérience derrière, une animation offensive proche du néant, le départ de Bruno Génésio et son remplacement par Julien Stephan, la patience des supporters rennais est mise à rude épreuve avec une 13e place en Ligue 1 à 14 points du podium et seulement trois points d’avance sur l’OL qui réalise sa pire saison depuis 25 ans.

Pourtant, tout avait parfaitement commencé pour Désiré Doué, cadre de l’Equipe de France U17 (17 matches - 7 buts) et désormais des U19 (12 matches - 3 buts) qui avait participé à seulement 17 ans 34 à matches toutes compétitions confondues marquant 4 buts dont un en Ligue Europa et en faisant des différences incroyables grâce à ses qualités naturelles de dribble et une technique largement au-dessus de la moyenne.

Pas vraiment consideré par Julien Stephan

Tout ce qui manque aujourd’hui à une équipe bretonne en difficulté offensivement. Si sur le papier, l’attaque rennaise a fière allure (Amine Gouiri, Arnaud Kalimuendo Ibrahim Salah, Martin Terrier, Ludovic Blas), elle peine jusqu’à présent à trouver ses marques. Un joueur du profil de Désiré Doué pourrait bonifier justement permettre tout ce panel offensif dont dispose le Stade rennais. Des lors, les observateurs avisés du Stade Rennais ainsi que les supporters s’interrogent chaque semaine sur les raisons qui poussent le milieu offensif sur le banc et loin du onze titulaire d’autant que lorsqu’il entre en jeu, il ne manque pas de saisir sa chance comme face à Monaco le week-end dernier où il avait notamment provoqué le penalty transformé par Benjamin Bourigeaud. De quoi lui permettre de revenir dans le coup face à Villarreal, c’est mal connaitre Julien Stephan : Mais le coach bretons a préféré opter pour d’autres atouts offensifs.

Interrogé en conférence de presse, le coach rennais était revenu sur son choix de ne pas compter sur sa pépite. « On en a discuté hier matin (vendredi) tous les deux, a évoqué l’entraîneur du Stade Rennais. C’était une option. C’est vrai que j’y avais fortement réfléchi, il avait fait une très bonne rentrée contre Monaco. J’ai privilégié un autre profil à un moment donné dans le match. Et sur le dernier changement, quand il restait le choix entre lui et Kali (Arnaud Kalimuendo), j’ai préféré mettre un vrai attaquant pour en avoir un dans la surface. Sur le troisième but, c’est un entrant, Ibra (Ibrahim Salah), qui centre pour une déviation de Kali, qui est rentré aussi. Il pouvait être frustré après le match vu la qualité de son entrée contre Monaco, mais cela ne remet rien en cause pour les deux prochains matches. »

Des clubs anglais et allemands s’étaient positionnés l’été dernier

Face à Toulouse, Désiré Doué n’a joué que 13 minutes. Pas suffisant pour faire la différence malgré des qualités intéressantes et une vraie capacité pour l’international francais espoirs de faire basculer un match sur un geste. Si Stephan a évoqué la frustration du n°33 rennais, qui n’a plus connu les joies de la titularisation le 29 octobre contre Strasbourg du temps où Bruno Genesio était encore l’entraîneur du Stade Rennais, elle pèse forcément sur le moral d’un joueur qui avait décidé de s’investir sur la durée à Rennes malgré des offres concrètes cet été émanant d’Angleterre et d’Allemagne. Une manière pour le natif d’Angers de témoigner de sa fidélité envers son club formateur et de poursuivre une progression au point mort actuellement.

Espérons que cette situation ne poussera pas Désiré Doué à vouloir changer d’air. D’autant plus que le discours des dirigeants rennais avaient fini par convaincre, l’été dernier, le jeune talent de rester en Bretagne. 4 mois plus tard, le constat est amer. Julien Stéphan va devoir gérer un mois de janvier qui pourrait voir de nombreux clubs passer à l’offensive pour récupérer l’un des plus gros talents sacrés rappelons le champion d’Europe U17 en compagnie de Warren Zaire Emery, Mathys Tel, Sael Kumbedi, Jeanuël Belocian ou encore El Chadaille Bitshiabu. Des joueurs qui disposent déjà d’un temps de jeu largement supérieur au milieu rennais cette saison. Son frère Guela, lui aussi sollicité cet été pourrait également privilégier un départ cet hiver.