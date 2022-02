Matt Turner va rejoindre Arsenal en juin 2022

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel : Matt Turner quittera New England Revolution (MLS) en juin prochain pour rejoindre les rangs d'Arsenal en Premier League. La franchise américaine a annoncé le transfert du gardien de 27 ans ce vendredi. « New England Revolution a accepté les conditions pour que le gardien Matt Turner rejoigne Arsenal lors d'un transfert estival pour un montant non divulgué, après avoir passé la visite médicale. » Inconnu du grand public sur le Vieux Continent, l'international américain (16 capes), titulaire en sélection, est en revanche une référence de l'autre côté de l'Atlantique. Il a notamment été élu gardien de l'année en MLS en 2021.

La suite après cette publicité

Le montant de l'opération est estimé, selon divers échos de la presse anglaise, à 7 M€, alors qu'une clause de rachat de 10% serait inclus pour le club du Massachussetts. L'Américain débarquera à l'Emirates Stadium pour être la doublure d'Aaron Ramsdale. Ce dernier a détrôné Bernd Leno du statut de n°1 chez les Gunners. Le rôle de doublure ne convient pas à l'Allemand. Il a des envies d'ailleurs et devrait ainsi quitter Arsenal à l'été 2022, pour laisser sa place à Turner, qui accompagnera donc le défenseur central des Colorado Rapids Auston Trusty (23 ans) en Angleterre.

Foxborough, Massachusetts ➡️ London, England.



The #NERevs have agreed to a Summer transfer of @headdturnerr to join @Arsenal in June of 2022.