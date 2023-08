Aleksander Ceferin réagit à l’affaire Rubiales

La suite après cette publicité

L’affaire Rubiales continue. Depuis son baiser plus que déplacé sur Jenni Hermoso, lors de la remise de la Coupe du Monde remportée par l’Espagne, le président de la RFEF est dans la tourmente. Après la mobilisation des joueuses, ainsi que du staff de Jorge Vilda, entraîneur qui devrait bientôt être démis de ses fonctions, c’est au tour d’Aleksander Ceferin de condamner le comportement de Rubiales. Pour L’Équipe, le patron de l’UEFA raconte : «Je suis avocat et l’un des vice-présidents de la FIFA. Son cas est dans les mains de l’organe disciplinaire de la Fédération internationale. Tous les commentaires que je pourrais faire auraient des allures de pression.»

«Je dois juste dire que je suis triste qu’un tel événement occulte la victoire de l’équipe nationale espagnole. On devrait changer des choses. J’ai eu une réunion aujourd’hui avec Laura McAllister (vice-présidente de l’UEFA) pour que l’on trouve les moyens de changer la manière de se comporter. On doit faire plus.» Ceferin ne veut pas trop se mouiller, d’autant plus que Luis Rubiales est vice-président de l’UEFA. «Bien sûr, ce qu’il a fait est inapproprié. On le sait tous. J’espère qu’il sait que c’était déplacé. C’est suffisant pour le moment car le comité disciplinaire va trancher. Il est suspendu de toutes ses fonctions, partout. Il n’est pas nécessaire de le suspendre deux fois», déclare le patron de l’UEFA, visiblement assez éloigné de l’affaire…