Liga : le FC Barcelone déroule face à l'Athletic grâce à un grand Dembélé

Après s'être relancé à domicile face à Villarreal en milieu de semaine (3-0), le FC Barcelone était obligé de s'imposer au Camp Nou face à l'Athletic pour rester au contact du leader, le Real Madrid, dans le cadre de la 11e journée de Liga. Les Catalans, avec une triplette inédite Dembélé-Lewandowski-Pedri, affrontaient les Leones d'Ernesto Valverde, passé par le banc blaugrana entre 2017 et 2020, qui restaient sur trois matches sans victoire en championnat.

Le Barça faisaient reculer rapidement leur adversaire du soir dans sa moitié de terrain, avant de concrétiser cette domination en l'espace de 10 minutes. Sur un bon centre de Lewandowski, Dembélé débloquait d'un coup de casque (1-0, 12e), avant de servir Sergi Roberto (2-0, 18e) pour le break et son compère polonais en attaque (3-0, 22e) pour creuser l'écart. Efficacité quasi maximum (4 tirs cadrés, 3 buts) de la part des hommes de Xavi Hernandez face à des Basques qui avait perdu sur blessure A. Herrera, prêté par le PSG.

Dembélé en chef d'orchestre

Si l'ancien Parisien Berchiche était malmené dans son couloir gauche par le Français, auteur d'un but et deux passes décisives déjà, le capitaine basque De Marcos était également malmené par les nombreuses montées intéressantes de Baldé (3e, 16e, 38e). Après le poteau de Pedri (53e), les entrants F. Torres et Fati se montraient également dangereux dans le dernier tiers adverse mais ne trompaient pas Unai Simon (67e). Finalement, Dembélé passait encore par là pour s'offrir une troisième assist ce dimanche soir...

Bien servi par De Jong à droite, le champion du monde 2018 servait l'ancien attaquant de Manchester City qui n'avait besoin que de deux touches pour envoyer le ballon entre les jambes du portier (4-0, 73e). De quoi sceller le sort de la rencontre après une demi-heure plus calme. L'Athletic s'offrait une double occasion en fin de match, sauvée par Busquets puis E. Garcia (89e). Seuls points noirs côté Barça : les sorties sur blessures de Gavi, touché aux adducteurs (34e), et S. Roberto, souffrant du bras après un contact (83e). Le score ne changeait plus : Barcelone déroule face à Bilbao (4-0). Au classement, le FCB reste à trois points du Real, vainqueur de Séville samedi. Les Rouge-et-Blanc restent 6es, à 5 points du podium.