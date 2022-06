Le stade du LOSC change de nom !

Le 7 juin dernier, France Bleu annonçait que le stade du LOSC allait changer de nom pour s’papier la Decathlon Arena, en échange de 6 M€ payés sur cinq ans. Eh bien, la marque nordiste vient d’officialiser la nouvelle ce vendredi soir.

«À l'issue du vote du Conseil métropolitain de ce vendredi 24 juin, la Métropole européenne de Lille (MEL) et DECATHLON annoncent la signature officielle d’un contrat de naming conclu pour une durée de cinq ans. L’équipementier sportif, né dans le Nord et présent dans plus de 70 pays, donnera son nom au stade emblématique de Lille, qui deviendra la DECATHLON ARENA - STADE PIERRE MAUROY», indique le communiqué publié par Decathlon.