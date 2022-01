Atlético de Madrid : Antoine Griezmann, une rechute qui inquiète

Opposé au Rayo Majadahonda jeudi soir dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe du Roi, l'Atlético de Madrid a frôlé la soirée parfaite. Bien évidemment, il y a eu cette belle victoire 5-0 contre la formation de troisième division espagnole, mais tout n'a pas été rose puisque Antoine Griezmann s'est une nouvelle fois blessé... Entré en jeu à la 57e minute à la place de Thomas Lemar, «Grizou» a eu le temps de participer à la fête en marquant dix minutes plus tard, avant de rechuter.

Absent lors des trois derniers matches de Liga à cause d'une blessure musculaire, l'international français (102 capes, 42 buts) effectuait en effet son grand retour jeudi soir, mais il s'est encore blessé à la cuisse droite et a dû quitter prématurément ses partenaires. «Antoine Griezmann a subi une rechute de la blessure musculaire qu'il a subie à la cuisse droite. Des tests ont été effectués vendredi matin à la clinique de l'Université de Navarre, dans lesquels il a été détecté que la cicatrice de sa blessure précédente s'était ouverte. Son retour à la compétition est en attente d'évolution», ont d'ailleurs écrit les Colchoneros dans un communiqué ce vendredi. Et forcément, à l'Atlético, on craint le pire.

Peu de blessures depuis des années

«C'est un joueur très important pour nous, c'est dommage qu'il se soit blessé à nouveau. Espérons qu'il ne sera pas absent longtemps», a de son côté expliqué l'entraîneur madrilène Diego Simeone quelques instants après le coup de sifflet final. Oui, car deux blessures de suite pour Antoine Griezmann, c'est très rare. Pas souvent blessé, le champion du Monde 2018 n'avait manqué que 21 jours de compétition en 2019-2020 avec le Barça pour une autre blessure musculaire.

Sinon, il faut remonter à 2016-2017 et 2017-2018 pour de petites blessures et de courtes absences (4 jours et 9 jours). Voir Antoine Griezmann blessé, ce n'est donc pas commun et une rechute n'arrange rien en cette nouvelle année. Surtout qu'elle arrive au mauvais moment... Actuellement quatrième de Liga, l'Atlético de Madrid va jouer un choc contre Villarreal ce week-end, avant de défier l'Athletic en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne en milieu de semaine prochaine. Avant d'autres chocs en championnat contre le Valencia CF et le FC Barcelone... Les Colchoneros croisent donc les doigts, et Antoine Griezmann aussi.