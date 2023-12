PSG : Luis Enrique, un coach qui ne prend pas de gants avec Kylian Mbappé

«J’ai une très bonne relation avec Kylian. Depuis le premier jour, les joueurs savent que je suis exigeant. Lui le premier, comme tous. Mais à fortiori, un joueur de son niveau qui à chaque fois, veut améliorer son jeu, faire de bons matches, jouer toutes les minutes, qui veut marquer des buts, et qui veut gagner des titres. Je veux qu’il ne soit jamais satisfait. Mon travail d’entraîneur, c’est d’être exigeant. J’aime qu’ils s’entraînent bien, qu’ils jouent bien et soient compétitifs. Il n’y a pas de place pour le repos et le relâchement. On le demande à tous et plus spécialement aux joueurs importants comme Kylian». Voici ce que déclarait dernièrement Luis Enrique au sujet de sa star Kylian Mbappé. Une manière tranchée de marquer son territoire dans la capitale française et d’afficher son exigence.

Une relation basée sur la performance !

Nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, actuel leader de Ligue 1 et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l’Espagnol de 53 ans se distingue de ses prédécesseurs à bien des égards. De sa philosophie de jeu à sa façon parfois déroutante de communiquer avec la presse, le technicien parisien semble ainsi imperméable à la pression et aux différentes critiques… Dans cette optique, l’ancien sélectionneur de la Roja, jamais totalement satisfait, montre également une forme d’intransigeance avec son groupe. Ambitieux, sûr de ses forces et prêt à faire de cette équipe l’une des plus grandes d’Europe, l’ex-coach du Barça ne ménage alors personne. Pas même Kylian Mbappé, auteur de 18 buts et 2 passes décisives en 20 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

Si le Bondynois reste un joueur à part, Luis Enrique n’affiche, à ce titre, aucun traitement de faveur. Symbole de ce positionnement ferme ? La sortie médiatique de l’Espagnol quelques minutes après la victoire (3-0) du PSG sur la pelouse du Stade de Reims, en novembre dernier, où le numéro 7 parisien s’était offert un triplé. Au micro de Prime Vidéo et à la surprise générale - là où de nombreux entraîneurs auraient certainement fait le choix d’aduler l’international français - le technicien francilien «recadrait» publiquement son joueur. «Je ne suis pas très content de Kylian aujourd’hui. Sur les buts, évidemment, je n’ai aucun reproche à faire. Mais je pense qu’il peut plus aider l’équipe, dans un autre registre. Je vais d’abord lui en parler en tête-à-tête, je ne vais pas le faire dans les médias. Ce n’est pas public. Nous pensons qu’il est l’un des meilleurs joueurs du monde, aucun doute là-dessus. Mais nous voudrions qu’il fasse plus de choses encore».

Des propos osés qui n’avaient alors pas manqué de faire réagir, sans pour autant entraîner une réaction acerbe du clan Mbappé, tout du moins publiquement. Les yeux rivés sur les objectifs du club et déterminé à l’idée d’empiler les records, l’ancien Monégasque ne montrait ainsi aucune rancœur vis-à-vis de son coach, préférant enchaîner sur le terrain avec un but et une passe décisive quelques jours plus tard face à son ancien club (5-2 contre l’ASM, 13e journée de L1). Oui mais voilà, alors que les deux hommes ont toujours affiché une complicité certaine, un nouvel épisode est survenu, mercredi soir, quelques minutes après le match nul (1-1) concédé par le PSG sur la pelouse du Borussia Dortmund. De quoi réinterroger cette relation. L’occasion, également, de confirmer la position ferme et assumée de Luis Enrique. Frustré par le choix de son équipe de privilégier le nul et donc de laisser échapper la première place, KM7 n’avait ainsi pas manqué d’afficher son amertume.

Une fracture à redouter ?

Après un check rapide avec son entraîneur et quelques applaudissements envoyés aux supporters parisiens présents au Signal Iduna Park, le champion du monde 2018 s’était alors empressé de prendre sa douche avant de venir s’installer, en premier, dans le bus. Tête basse et mine des mauvais jours au moment de passer devant le parterre de journalistes attendant les premières réactions en zone mixte, le Tricolore de 24 ans ne digérait pas. De quoi effrayer Luis Enrique ? Encore raté. «C’est normal que les joueurs soient frustrés, on a eu 5 chances de marquer, 5 chances ! On serait un peu stupide de prendre un but à la 85e minute. Quand un joueur est frustré, c’est mon rôle de gérer cette prise de risque, cette tension. Notre objectif était de finir premier, mais finir deuxième dans ce groupe difficile, c’est un succès. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’en février nous serons beaucoup plus forts», assumait l’ancien coach des Blaugranas, visiblement peu marqué par les bouderies de son protégé.

Un choix assumé mais un jeu risqué de la part du coach parisien. Dans cette optique, AS révélait d’ailleurs, qu’après la rencontre à Dortmund, l’aigreur de Mbappé n’était pas retombée, assurant qu’un «échange glacial» avait d’ailleurs eu lieu entre les deux protagonistes. Le média ibérique ajoutait, par ailleurs, que la star parisienne n’avait pas manqué d’afficher son mécontentement en regardant son coach. Au point d’écorcher la relation, jusqu’alors jugée bonne ? Rien n’est moins sûr. Dernièrement, plusieurs sources assuraient que les deux Parisiens, échangent en espagnol, gardaient une relation professionnelle et humaine saine. L’Équipe précisait, à ce titre, que Kylian Mbappé, relais central pour son entraîneur dans le vestiaire, avait d’ailleurs bien apprécié la sortie médiatique de Luis Enrique, qui espérait qu’un accord entre le joueur et le club serait trouvé, lorsqu’il était écarté du groupe parisien à cause de son refus de prolonger. Si les résultats sportifs calment, aujourd’hui, les débuts de tempête entre Luis Enrique et Kylian Mbappé, l’exigence et les ambitions XXL de ces deux derniers pourraient, malgré tout, déboucher sur une réelle fracture, notamment en cas de désillusion sur la scène européenne…