Real Madrid : Jude Bellingham et Vinicius Junior inquiètent Carlo Ancelotti !

Fuck Off ! Avec ces mots, Jude Bellingham a vu José Luis Munuera Montero lui adresser un carton rouge lors du match entre le Real Madrid et Osasuna. Alors que le milieu anglais risque une grosse sanction, il va au moins manquer la prochaine journée de Liga ce dimanche 23 février contre Girona. Un coup dur pour le joueur et les Merengues dans la course au titre, d’autant que la sanction pourrait être bien plus lourde. Une indisponibilité qui est loin d’être anodine pour Jude Bellingham. En effet, le milieu anglais est régulièrement sujet aux suspensions depuis son arrivée du côté de la capitale espagnole.

Depuis son transfert à l’été 2023 en provenance du Borussia Dortmund, le natif de Stourbridge n’a pas toujours été irréprochable avec les Merengues. Lors de sa première saison, il a manqué le match contre Las Palmas (27 janvier 2024) pour accumulation de cartons jaunes et les rencontres face au Celta de Vigo (10 mars 2024) et Osasuna (16 mars 2024) après un carton rouge reçu en fin de partie contre Valence lors de la journée qui avait précédé ces deux matches. Ainsi, il a terminé sa première saison avec 1 carton rouge et 11 cartons jaunes. Pour la saison en cours, il poursuit son rythme avec 7 cartons jaunes et donc le carton rouge reçu ce dimanche contre Osasuna. Il pourrait manquer 2 matches et ainsi comptabiliser 5 rencontres de suspension en un an et demi.

Ils ont eu plus de cartons que les défenseurs

Une situation similaire à celle de Vinicius Junior qui a manqué 5 matches pour suspension depuis le début de la saison dernière. Le Brésilien avait reçu 11 cartons jaunes l’an dernier et avait ainsi manqué un match contre Bilbao (31 mars 2024) pour accumulation d’avertissements. Cette saison, il fait encore pire puisqu’il a déjà accumulé 11 cartons jaunes et a manqué un match de Ligue des Champions contre Brest (29 janvier 2025) pour accumulation de cartons jaunes. En Liga, il a manqué les rencontres contre Las Palmas (19 janvier 2025) et la Real Valladolid (25 janvier 2025) suite à un carton rouge reçu contre Valence lors du match précédent.

Avec 3 cartons jaunes et 40 cartons jaunes en un an et demi, le duo Jude Bellingham - Vinicius Junior est régulièrement sanctionné que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. À titre de comparaison, Antonio Rüdiger compte 11 cartons jaunes et 0 carton rouge sur la même période et Aurélien Tchouaméni affiche 14 avertissements sur la même période alors que ces deux joueurs ont un rôle défensif contrairement à Jude Bellingham et Vinicius Junior. Selon Marca, Carlo Ancelotti est inquiet de cette situation et a remarqué que ce problème était handicapant pour son équipe. Un problème de discipline que les deux stars madrilènes vont devoir régler sous peine de sanctionner également leur formation.