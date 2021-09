Manchester City-RB Leipzig : les compositions d'équipes

Alors que le PSG débute sa campagne de Ligue des champions dans la capitale de la Flandre-Occidentale, l'autre rencontre du groupe A promet également une belle opposition. A l'Etihad Stadium, Manchester City, tombeur des Parisiens en demi-finales puis battu en finale par Chelsea l'an passé, est opposé au RB Leipzig. La formation allemande connaît un début d'exercice compliqué et compte 3 défaites lors de ses 4 premiers matches de Bundesliga.

Avant de se déplacer au Parc des Princes, pour y retrouver Lionel Messi, le 28 septembre (2e journée), Pep Guardiola a concocté un 4-3-3 pour tenter de dominer l'écurie Red Bull. Zinchenko occupe le côté droit de la défense, alors que l'axe est composé de Dias et Aké. Rodri est entouré par De Bruyne et Bernardo au milieu, alors que le trio d'attaque se compose de Mahrez, Ferran et Grealish. En face, Jesse Marsch choisit le 4-2-3-1. On retrouve Nordi Mukiele en défense centrale et Christopher Nkunku au poste de milieu gauche. André Silva occupe la pointe de l'attaque.

Les compositions d'équipes :

Manchester City : Ederson - Zinchenko, Dias, Aké, Cancelo - De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva - Mahrez, Ferran Torres, Grealish

RB Leipzig : Gulacsi - Klostermann, Orban, Mukiele, Angeliño - Laimer, Adams - Olmo, Forsberg, Nkunku - André Silva