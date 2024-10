EdF : l’appel du pied d’Enzo Millot à Didier Deschamps

Auteur d’une très bonne saison passée avec Sttutgart, Enzo Millot continue d’être performant en ce début de saison. Les performances du capitaine de l’équipe de France Espoirs ne sont pas passées inaperçues aux yeux de Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus l’avait notamment cité comme potentiel nouvel arrivant au groupe A. Dans une interview publiée dans l’édition du jour du journal L’Équipe, Millot espère être appelé, mais n’en fait pas une priorité absolue.

« Oui, j’ai vu. Il (Didier Deschamps) a dit qu’il fallait continuer. ll a raison, on ne lâche pas. C’est flatteur de voir le coach parler de moi, car ça montre qu’il regarde les matches et qu’il me suit. Il faut continuer à performer maintenant. C’est dans un coin de la tête. C’est un rêve, donc il est normal d’y penser. Mais ce n’est pas une obsession. Je suis capitaine des Espoirs et il y a un Euro (du 21 juin au 8 juillet 2025 en Slovaquie), à jouer avec eux. Je suis concentré sur les objectifs en club aussi. Si on arrive à réaliser ces objectifs, on aura alors la chance d’arriver en A », a déclaré le milieu de 22 ans de Stuttgart. Il a de grandes chances d’être titulaire, ce vendredi, quand les Bleuets affronteront Chypre, pour les qualifications à l’Euro U21.