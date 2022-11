CdM : Louis van Gaal s'offre un sacré record

A 71 ans et pour sa seconde Coupe du Monde à la tête des Pays-Bas après 2014, Louis van Gaal a profité du succès de son équipe contre le Qatar ce mardi (2-0) pour devenir le sélectionneur a la plus longue série sans défaite.

En plus des rencontres jouées au Brésil il y a un peu plus de 8 ans, le Néerlandais aligne un 10e match de suite (7 victoires et 3 nuls) sans connaître la défaite. C'est tout simplement un record dans l'histoire du Mondial.