Accord total entre le Feyenoord et Versailles pour Chris Kevin Nadje

Révélé à l’âge de 22 ans, Chris Kévin Nadje s’est fait un nom dans les Yvelines. Arrivé lors du dernier mercato estival à Versailles, le milieu de terrain passé par Clairefontaine, Lens et le Stade Lavallois a crevé l’écran cette saison avec le club de National en inscrivant 7 buts et en délivrant 2 passes décisives, le tout en 31 apparitions en championnat. Brillant dans l’entrejeu des pensionnaires du Stade Jean-Bouin et très à l’aise techniquement, le Français va poursuivre sa progression à l’étranger.

Pisté par des formations de Serie A, Jupiler Pro League et Bundesliga, Chris Kévin Nadje a donné sa préférence au Feyenoord Rotterdam. D’après nos informations, les discussions se sont récemment intensifiées entre les vices champions des Pays-Bas et son homologue français, lesquels ont débouché sur un accord pour le joueur de 22 ans. Un transfert estimé à 500.000€ hors bonus. Ainsi, la révélation de la saison du côté de Versailles va donc quitter la troisième division et découvrir la Ligue des champions. Après Anis Hadj Moussa, débauché au Vitesse Arnhem au printemps, le club de Rotterdam vient de boucler l’arrivée d’un autre talent très prometteur qu’on risque de voir bientôt avec l’équipe première de la Côte d’Ivoire sous la houlette d’Emerse Faé. L’opération a pu etre mené à bien par l’intermédiaire de Zalynas Henchman.