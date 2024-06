Lionel Messi annonce avoir reçu un don de Dieu

Vainqueur de la Coupe du Monde en 2022, huit fois Ballon d’Or, vainqueur de la Ligue des Champions à quatre reprises : Lionel Messi a tout gagné et beaucoup le considèrent comme le meilleur joueur de tous les temps. Une chose est sûre : l’Argentin a été gâté à la naissance en ayant reçu ce don d’être très ami avec le ballon rond. Interrogé sur ce don, Messi pense qu’il vient de Dieu.

« Je ne connais pas la vérité. À cause de ce que j’ai fait dès mon plus jeune âge, d’après ce qu’on dit, j’étais différent et les gens allaient me voir. Je l’ai compris en grandissant. Je suis très clair sur le fait que je suis né ainsi parce que Dieu m’a choisi, c’est un don qu’il m’a fait et j’ai fait tout mon possible pour en tirer tous les fruits », a-t-il déclaré dans l’émission Clank diffusée sur YouTube.