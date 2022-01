Crystal Palace - Liverpool : les compositions officielles

Après la qualification pour la finale de la League Cup acquise à Arsenal jeudi soir (2-0), les Reds se déplacent à Crystal Palace cet après-midi pour le compte de la 23e journée de Premier League (une affiche à suivre en direct commenté). Liverpool doit s'imposer pour revenir à 9 longueurs de Manchester City, avec un match en moins, après le nul des hommes de Guardiola hier face à Southampton (1-1). De son côté Crystal Palace reste sur une défaite pour sa dernière sortie à Selhurst Park contre West Ham (2-3).

Vieira procède à deux changements par rapport à sa dernière compo chez Brighton : Guaita remplace Butland dans les buts, et Mateta est titulaire devant en lieu et place d'Eze, sur le banc. Jürgen Klopp de son côté aligne la même équipe que face aux Gunners jeudi, à l'exception de Gordon, remplacé par Oxlade-Chamberlain, et Kelleher, qui rend sa place de titulaire à Alisson dans le but.

Les compositions

Crystal Palace : Guaita - Ward, Andersen, Guehi, Mitchell - Gallagher, Hughes, Schlupp - Olise, Mateta, Edouard

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Jones - Oxlade-Chamberlain, Firmino, Jota