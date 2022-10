Qualifs Euro 2024 : la réaction de Didier Deschamps après le tirage au sort

Les groupes de qualifications à l'Euro 2024 en Allemagne étant sortis, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a immédiatement pris la parole pour les réseaux de l'EDF, en évaluant les futurs adversaires des Bleus. Ce ne sera pas si simple d'après le technicien de 53 ans. « Le fait de notre positionnement dans le chapeau 2, forcément il y avait de fortes probabilités de tomber sur une grosse équipe (Pays-Bas) qui sont vraiment sur une trajectoire très positive. C’est un groupe dense de part la qualité des équipes du chapeau 3 et 4 (Irlande, Grèce) mais il y a aussi l’environnement avec des ambiances chaudes ».

L'équipe de France est dans le groupe B et affrontera donc les Pays-Bas, l'Irlande, la Grèce ainsi que le Gibraltar (nation que n'a jamais rencontré la France dans son histoire). "DD" reste néanmoins focus sur le Mondial avant de penser à la suite : « L’actualité la plus importante évidemment, c’est ce qui nous attend dans un peu plus d'un mois avec cette Coupe du monde. Toute notre énergie est focalisée là-dessus ».