Incidents PSG-OM : Alvaro Gonzalez met son avenir à l'OM dans la balance !

Le PSG-OM n'a pas fini d'avoir des conséquences sur le football français et les deux clubs concernés. Alors que la commission de discipline doit statuer sur le cas Angel Di Maria et son crachat en direction d'Alvaro Gonzalez, les accusations de racisme émises par Neymar envers le défenseur espagnol impactent la vie privée du joueur, et potentiellement sa vie professionnelle. Comme le rapporte RMC ce mercredi, l'Espagnol âgé de 30 ans vit des moments très difficiles depuis la rencontre qui s'est tenue le 13 septembre dernier au Parc des Princes.

La suite après cette publicité

A-t-il traité Neymar de « singe » comme le prétend le Brésilien ? Personne ne peut encore l'affirmer avec certitude, mais le défenseur paie depuis 10 jours le prix fort, avec des menaces de mort reçues et son numéro de téléphone divulgué. Jusqu'à présent, le défenseur central peut compter sur le soutien de ses coéquipiers, actuels ou anciens, et de son entraîneur. Mais il a tenu à se défendre auprès de son président Jacques-Henri Eyraud et des supporters olympiens.

Alvaro se dit prêt à quitter l'OM

Ainsi, une réunion a eu lieu au centre Robert Louis-Dreyfus avec des dirigeants marseillais, les représentants des groupes de supporters et le joueur, pour que ce dernier exprime ses sentiments. Il a juré ne jamais avoir tenu les propos racistes dont l'accuse Neymar. Et il aurait dit, selon RMC : « si vous ne me croyez pas, si je suis un problème, alors j’accepte de partir et de quitter l’OM sans la moindre indemnité. »

Traité de raciste ces derniers jours par un supporter de l'OM, Alvaro Gonzalez refuse d'être catalogué de la sorte sans la moindre preuve autre que la parole de Neymar. C'est donc avec émotion qu'il s'est défendu auprès de son club et de ses supporters. Il aurait également expliqué que cette histoire avait un impact sur ses performances (l'OM a joué contre Saint-Étienne et Lille). Reste désormais à savoir si la commission de discipline de la LFP pourra trancher sur cet épineux dossier et si les images prouvent, ou non, l'existence de paroles racistes de sa part.