Le Stade Rennais pense à Rudi Garcia !

Cet été, le Stade Rennais a mis près de 80 millions d’euros sur la table pour renforcer son équipe. Plusieurs profils intéressants comme Jota ou Mika Faye sont ainsi arrivés en terres bretonnes, laissant envisager une saison ambitieuse et plutôt intéressante. Mais pour l’instant, la réalité du terrain est toute autre… Ce week-end, les hommes de Julien Stéphan ont par exemple essuyé un large revers face à Auxerre, s’inclinant 4-0 en Bourgogne.

La suite après cette publicité

L’avenir de l’entraîneur s’inscrit donc sérieusement en pointillés, et il est fort probable qu’il soit démis de ses fonctions dans les prochains jours. Triste treizième de Ligue 1 avec trois victoires en dix journées seulement, le Stade Rennais est bien loin de ce qui était attendu, même s’il est vrai que les positions européennes ne sont qu’à une petite poignée de points.

Le Stade Rennais doit-il virer Julien Stéphan ? OUI NON Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Un choix de Massara

Stéphan se voit d’ailleurs en mesure de continuer. « Moi, j’ai l’énergie pour continuer, comme ça j’anticipe peut-être une question. J’ai de l’énergie pour me battre, de l’énergie pour tout mettre en œuvre pour faire progresser cette équipe. Ce n’est pas à moi de répondre à ça. Je n’ai pas ces clés là, ce ne sont pas les miennes. Je vous parle de mon état d’esprit, de ce que j’ai en tête. Le reste, ce n’est pas ma responsabilité », confiait-il après la défaite du week-end, mais sa direction cherche déjà un remplaçant. Ces derniers jours, les noms d’Igor Tudor et de Patrick Vieira étaient déjà sortis. Et voilà que selon nos informations, le Stade Rennais songe aussi à Rudi Garcia, qu’on ne présente plus.

La suite après cette publicité

Il connaît bien le directeur sportif Frédéric Massara, avec qui il avait travaillé du côté de la Roma lors de son aventure avec la Louve entre 2013 et 2016. Garcia est d’ailleurs un choix de l’ancien directeur sportif et manager de l’écurie romaine, plus que celui de Pinault. L’ancien milieu offensif du LOSC et de Caen est sans club depuis son départ de Naples, où ça s’était mal passé et où il avait pris la porte seulement trois mois après le début de la saison 2023/2024. Il pourrait donc rapidement retrouver la Ligue 1, lui qui avait été remercié par l’OL en mai 2021 après de mauvais résultats et une relation très tendue avec Juninho. Affaire à suivre…