Stade Rennais : Julien Stéphan a creusé sa fosse

La mèche est allumée, et on se demande quand la bombe va exploser. S’il n’y avait pas besoin d’attendre ce soir et la gifle reçue face à l’AJ Auxerre (4-0) pour savoir que Rennes n’était pas l’équipe de ce début de saison en Ligue 1, ce match nous a au moins rappelé qu’elle était l’une des plus faibles, tant dans le contenu que dans le résultat brut. «Il faut que je saisisse comme une opportunité pour, excusez-moi de l’expression, faire fermer des bouches et continuer à avancer (…) Il y a une très forte motivation de ne pas lâcher, de lutter contre des vents contraires, des ouï-dires», déclarait Julien Stéphan ces derniers jours en conférence de presse.

Après cette nouvelle bouillie de football servie par Rennes, et pas la première cette saison, on ne voit pourtant pas pourquoi les mêmes causes ne continueraient pas à produire les mêmes conséquences. Amorphes, sans idées, incapables de réagir, les Bretons ont encore joué petit bras et le bilan est salé : toujours aucune victoire à l’extérieur, seulement 5 points pris sur les 6 dernières journées, et une 13e place en L1, bien loin des attentes générées par le mercato XXL de cet été. On sait combien la théorie de la défaite "encourageante" est fragile, mais à Rennes, même les défaites ne sont pas encourageantes.

Difficile de voir Stéphan continuer

Dernièrement, nous vous révélions que Julien Stéphan était sur un siège éjectable, faute de résultats en phase avec les ambitions du club. Depuis, Rennes a obtenu un point très bien payé face à Brest (1-1) et décroché un succès étriqué face au Havre, candidat au maintien (1-0), avant d’être rattrapé par sa nature profonde ce soir avec ce non-match contre l’AJA. «C’est une honte, c’est honteux, on prend 4-0 à Auxerre, il n’y a pas de réaction… On joue comme une équipe qui joue la relégation, on ne peut pas remplir nos objectifs en jouant comme ça, c’est impossible», se lamentait Amine Gouiri après la rencontre.

Dès le coup de sifflet final, les réactions des autres joueurs rennais en disaient long sur la gravité de la situation. Furieux, Arnaud Kalimuendo regagnait le vestiaire, quand une autre partie du groupe, passive et le regard vide, donnait la sensation de subir la situation comme sur le terrain. Forcément, difficile de se remettre la tête à l’endroit après une telle sortie de route, même si Julien Stéphan appelait à se remettre au travail : «on a honte, c’est une prestation indigne sur l’ensemble de la rencontre, pas en phase avec ce qu’on avait préparé et imaginé. C’est une soirée difficile, dans ce genre de situation, il faut se réfugier dans le travail. Si je me sens menacé ? J’ai du courage et l’envie de travailler, faire progresser les choses», confiait-il sur DAZN. Pas certain que sa direction soit du même avis ce soir. Ni ses supporters, dont les doléances se font de plus en plus massives sur les réseaux sociaux, et qui ne verraient pas un départ de leur entraîneur comme un crève-cœur… Selon nos informations, la direction bretonne privilégierait déjà un profil francophone pour le remplacer…