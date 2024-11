Ligue 1 : Rennes coule à Auxerre, Le Havre se relance contre Montpellier

Après la victoire de Toulouse sur la pelouse du Stade de Reims (1-0), la 10e journée de Ligue 1 se poursuivait, ce dimanche, avec deux rencontres programmées à 17h. Au Stade de l’Abbé-Deschamps, l’AJ Auxerre, 14e au coup d’envoi, accueillait le Stade Rennais, 12e après un début de saison très décevant. Organisés en 4-3-3 avec Kalimuendo à la pointe de l’attaque rennaise, les Bretons se procuraient la première grosse occasion de ce match mais le numéro 9 du SRFC voyait son but logiquement refusé pour une main après une belle parade de Léon (11e). Maîtres de la possession, les visiteurs frôlaient cependant la correctionnelle sur une frappe enroulée de Traoré, fracassant le poteau de Mandanda (22e). Fragile défensivement, Rennes craquait finalement dans la foulée…

Rennes humilié, Stéphan en danger ?

Sur un nouveau ballon mal dégagé par Matusiwa, Perrin récupérait le cuir et enchaînait du gauche pour tromper le dernier rempart rennais (1-0, 27e). Si le rythme de cette partie retombait après l’ouverture du score auxerroise, les Rouge et Noir cédaient encore juste avant la pause. Servi par Traoré entre deux défenseurs après une attaque rapide de l’AJA, Perrin contrôlait parfaitement et ajustait Mandanda pour s’offrir son premier doublé en Ligue 1 (2-0, 39e). Dans le dur à la pause, Julien Stéphan changeait ses plans et lançait Gouiri, Santamaria et Faye au retour des vestiaires. Des changements modifiant considérablement le visage du SRFC, plus entreprenant. Si Gouiri butait une première fois sur Léon (59e), l’attaquant algérien trouvait parfaitement Kalimuendo, qui pensait redonner espoir aux siens d’une belle frappe du droit…

Malheureusement pour les Rennais, cette joie était de courte durée puisque l’arbitre revenait à une faute dans la surface rennaise avant l’action menant à la réduction du score… Conséquence ? Le but était annulé et l’AJA obtenait un penalty… Sans trembler, Sinayoko profitait alors de l’aubaine pour enfoncer un peu plus les Bretons (3-0, 65e). Sonné, Rennes ne se relevait finalement jamais et coulait un peu plus dans le temps additionnel sur une nouvelle réalisation d’Onaiwu (4-0, 90+2e). Une nouvelle défaite cinglante (0-4) qui devrait un peu plus fragiliser la position de Julien Stéphan alors que son équipe pointe désormais au 13e rang. De son côté, l’AJA remonte à la 10e place avant de défier l’OM, vendredi prochain.

Le HAC s’offre le match de la peur !

Dans l’autre rencontre de l’après-midi, Montpellier, lanterne rouge du championnat de France au coup d’envoi, se déplaçait au Havre, 17e, pour un duel de mal classés. Désormais coachée par Jean-Louis Gasset, la formation héraultaise, alignée en 3-4-3, subissait au cours du premier acte mais remerciait la maladresse des offensifs normands. Si Kechta, bousculé par Nzingoula, pensait obtenir un penalty, Mme Frappart, après avoir consulté la VAR, ne bronchait pas (28e). Dans la foulée, le jeune milieu marocain, opportuniste après un bon pressing de Targhalline, s’en allait défier Lecomte mais sa frappe du gauche était parfaitement détournée par le portier montpelliérain (29e). Le pied sur le ballon, le HAC continuait de pousser mais Touré manquait à son tour de réussite après un énorme cafouillage dans la surface du MHSC (38e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 17 Le Havre 9 10 -12 3 0 7 8 20 18 Montpellier 4 10 -22 1 1 8 8 30

En seconde période, les Ciel et Marine poursuivaient leur entreprise mais se cassaient les dents sur la défense héraultaise. Trouvé par Kechta, Ndiaye enchaînait en première intention d’une frappe enroulée du gauche mais Lecomte captait sans difficulté (52e). Finalement, les Havrais profitaient d’une main de Falaye Sacko après un duel avec André Ayew pour faire la différence sur penalty. Homme en forme des Hacmens ces dernières semaines, le capitaine Touré prenait ses responsabilités et trompait Lecomte (1-0, 73e). Une ouverture du score logique au regard de la domination havraise dans cette affiche de tous les dangers. Solide dans le dernier quart d’heure, le HAC conservait ces trois précieux points pour revenir à une petite longueur de l’ASSE, 16e. Montpellier est plus que jamais lanterne rouge.