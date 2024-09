Ligue 1 : l’OM renverse l’OL à l’issue d’une fin de match folle et s’empare de la première place

Ce dimanche, la Ligue 1 nous offrait l’un de ses rendez-vous les plus attendus de la saison. Dans un Groupama Stadium chauffé à blanc, l’OL et l’OM s’affrontait pour un Olympico qui s’annonçait forcément électrique. Auteur d’un début de saison maussade malgré du mieux lors des deux dernières rencontres, le club rhodanien avait tout intérêt à s’offrir le scalp de son rival pour enfin lancer sa cuvée. Pour ce faire, Pierre Sage a décidé de reconduire un 3-5-2 prometteur avec un tandem offensif composé de Gift Orban et Alexandre Lacazette. De son côté, Roberto de Zerbi a fait confiance à son système habituel et pouvait compter sur le retour de Leonardo Balerdi, qu’il a aligné au poste de défenseur droit. Un retour de courte durée. Déjà tranchant sur un duel avec Corentin Tolisso qui lui a valu un jaune au bout de 20 secondes, l’Argentin a été l’auteur d’un accrochage stupide sur Alexandre Lacazette en qualité de dernier défenseur. Exclu, le capitaine marseillais a laissé les siens en infériorité numérique pour le reste de la rencontre. Dès lors, les Gones ont pu élaborer leur jeu offensif. Forcément incisifs, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont mis à contribution Geronimo Rulli. Alors que Gift Orban avait trouvé la barre transversale sur un superbe geste acrobatique (11e), le portier argentin s’est parfaitement interposé sur une nouvelle tentative du Nigérian (14e). Décidés à enfin ouvrir le score, les Rhodaniens se sont procurés une nouvelle grosse occasion, mais Corentin Tolisso a été empêché d’ouvrir le score par un Valentin Rongier héroïque (19e). Entré en jeu, l’ancien Nantais s’est illustré offensivement quelques minutes plus tard mais s’est heurté à un grand Lucas Perri (25e). Se heurtant à un bloc marseillais résistant, l’OL a su se procurer une dernière opportunité. Et sur un centre venu de la droite, la tête de Tolisso a trouvé le bras de Valentin Rongier dans la surface. Après vérification à la VAR par ses propres soins, Benoît Bastien a désigné le point de penalty. Pourtant, face à Rulli élevé à l’école argentine, le Général a raté sa tentative en deux temps (45+3e). Une première période animée mais sans buts donc…

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, les Rhodaniens ont compris qu’ils devaient mettre encore plus d’intensité pour éviter que ce match leur file entre les doigts. Et sur leur première occasion, les locaux ont fait exulter le Groupama Stadium. Après un tacle formidable de Clinton Mata sur Rongier, l’Angolais a adressé un centre tout aussi réussi vers la tête de Duje Caleta-Car. Face à son ancien club, le défenseur croate ne s’est pas raté et a ouvert le score pour les siens (1-0, 55e). Une délivrance pour les ouailles de Pierre Sage qui se voyaient déjà empocher une victoire aisée et avaient sûrement envie de corser l’addition. Pour autant, les Phocéens ont contrecarré les plans de leurs rivaux. Forcément moins vigilants défensivement, les Rhodaniens ont lâché du lest et cela leur a porté préjudice. Sur une belle combinaison entre Luis Henrique et Mason Greenwood, Pol Lirola a été trouvé dans la profondeur. Froid, l’Espagnol s’est défait de Nicolas Tagliafico avant de piquer son ballon pour tromper Lucas Perri (1-1, 67e). Une déconvenue pour les Gones qui, sous l’impulsion de leurs entrants Malick Fofana et Ernest Nuamah, ont tenté de reprendre le dessus. Pourtant, le scénario catastrophe s’est produit à Décines-Charpieu. Dans un stade marqué par des querelles entre supporters des Gones et supporters marseillais infiltrés, l’OM a pris les devants en infériorité numérique. Sur un centre venu de la droite, Ulisses Garcia était seul et ne s’est pas fait prier pour tromper Lucas Perri avec une frappe peu académique qui a suffi pour combler de joie le banc marseillais (1-2, 83e). Malgré plusieurs opportunités pour égaliser, Lyon a longtemps cru échouer au gré des occasions ratées par Georges Mikautadze (87e, 88e). Finalement, la réponse est venue par Rayan Cherki. Dernier entrant de Pierre Sage, le prodige de 21 ans était à la conclusion d’une action rondement menée (2-2, 90+3e). Mais voilà, l’OM, plein de ressources, a encore tout renversé. Sur l’engagement, Jonathabn Rowe était touché sur la gauche. L’Anglais a enroulé une frappe parfaite qui a donné les trois points à l’OM (2-3, 90+5e). Avec cette défaite cruelle, l’OL fait du surplace et concède une défaite qui va faire mal. De son côté, l’OM s’offre un succès qui risque de faire date. Plein de ressources, les Marseillais sont désormais premiers au classement.