Ballon d’Or 2010 : Wesley Sneijder s’estime plus légitime que Lionel Messi

Le Ballon d’Or 2010, deuxième de la grande odyssée de Lionel Messi, est encore source de débats aujourd’hui. L’Argentin le méritait-il vraiment, compte tenu des saisons réalisées par les champions du monde Andrés Iniesta et Xavi Hernandez, ou de celle de Wesley Sneijder, finaliste de la Coupe du Monde et visage du triplé inédit réalisé par l’Inter Milan. À l’évidence, le Néerlandais a son avis, et il est bien tranché.

La suite après cette publicité

«C’était un peu injuste que ce ne soit pas moi qui ai gagné le Ballon d’Or 2010, mais que Messi l’ait finalement eu, a lâché le Néerlandais sur Alhaya TV. Même si je ne suis pas un homme qui pleure pour ce genre de choses, le Ballon d’Or est une récompense individuelle. Mais bon, ma préférence est de gagner des trophées collectifs. Si je devais choisir entre la Ligue des Champions et le Ballon d’Or, je choisirais la Ligue des Champions que j’ai gagnée. Je suis très content de ce titre.»