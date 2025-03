Le président de l’Atlético dézingue Thibaut Courtois

La rivalité entre le Real Madrid et l’Atlético est déjà marquée, mais le derby de mercredi dernier, en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, a un peu plus creusé le fossé qui sépare les deux clubs de la capitale espagnole. Du côté des Colchoneros, on ne semble toujours pas avoir digéré l’affaire du penalty de Julián Álvarez, qui a provoqué une vive polémique de l’autre côté des Pyrénées. Après que les Rojiblancos aient largement râlé sur ce fait de jeu décisif, Thibaut Courtois avait publiquement déclaré que son ancienne écurie devait arrêter de se plaindre. Et chez l’actuel 3e de Liga, ça ne passe pas.

La suite après cette publicité

Au cours d’un entretien à AS, dont le sujet était l’élimination en Ligue des Champions, Enrique Cerezo, président de l’Atlético de Madrid, a été questionné sur les propos de Courtois. Et le boss des pensionnaires du Metropolitano n’a pas dû apprécier de voir son ancien portier se comporter de la sorte : « Courtois devrait être reconnaissant envers l’Atlético de Madrid pour les quatre années passées ici, les titres remportés, et il devrait se taire. Nous sommes des gens respectables. Courtois doit se taire et rester tranquille. C’est un grand gardien, nous le reconnaissons tous. Il doit continuer à se comporter comme il le faisait à l’Atlético : en gentleman. » La tension aura peut-être le temps de redescendre d’ici la prochaine opposition entre les deux clubs de Madrid, qui n’auront plus l’occasion de s’affronter cette saison.