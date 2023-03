La grosse cote du PSG contre le Bayern Munich !

De retour en forme après une période compliquée en Championnat, le PSG retrouve la Ligue des Champions pour les huitièmes de finale retour de la plus prestigieuse des compétitions européennes, face au Bayern Munich mercredi ! Au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a raté la première manche et s’est incliné, dans son enceinte, à la suite d’un but de Kingsley Coman (0-1). Un résultat qui a grandement déçu les supporters parisiens, mais depuis, le PSG va mieux et a enchaîné trois succès, dont une victoire au Vélodrome, contre l’OM (3-0). Dans l’enceinte bavaroise de l’Allianz Arena, les hommes de Christophe Galtier vont jouer leur saison et devront absolument s’imposer pour pouvoir accéder aux quarts de finale. Trois semaines après la défaite à l’aller. Et pour le retour de la C1, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Unibet vous offre 100 € pour toute première inscription avec le code FMUNI.

La suite après cette publicité

Parmi les différents paris proposés par Unibet, voici trois cotes intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

À lire

PSG : gros déficit à venir ?

- Le PSG se qualifie face au Bayern (cote à 4,30)

Depuis sa défaite au match aller, le Paris Saint-Germain a enchaîné une victoire douloureuse contre Lille (4-3), avant un succès important contre l’Olympique de Marseille, au Vélodrome (3-0), puis une victoire contre le FC Nantes (4-2). Si tout n’a pas été parfait dans le contenu, Paris semble monter en puissance, alors que le Bayern Munich affiche également quelques lacunes, à l’image d’une défaite contre le Borussia M’Gladbach (2-3), après sa victoire au Parc des Princes. De plus, les Bavarois devront faire sans Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Noussaïr Mazraoui et Manuel Neuer, toujours blessé. Même si Sadio Mané serait «physiquement à 100%», selon Julian Nagelsmann. Emmené par un Kylian Mbappé qui a assuré qu’il allait à Munich pour se qualifier, le PSG a une belle occasion de frapper fort et d’aller chercher un succès en terre allemande et la cote à 4,30 reste très tentante.

La suite après cette publicité

- Kylian Mbappé marque contre le Bayern (cote à 2,50)

Sans lui, le Paris Saint-Germain n’a quasiment pas existé au match aller, face au Bayern. Mais sa rentrée avait fait toute la différence et avait complètement bousculé la défense bavaroise. Remis de sa blessure, Kylian Mbappé a enchaîné un doublé contre le LOSC, puis au Stade Vélodrome, face à l’OM, avant un nouveau but, en fin de match, contre le FC Nantes. En portant son total à 201 buts avec le PSG désormais, Kylian Mbappé a dépassé Edinson Cavani et est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club. Sur un nuage et célébré par tout le Parc des Princes, samedi soir, l’international français, qui reste sur 5 buts lors de ses 3 derniers matches avec Paris, est logiquement celui qui est capable de qualifier le Paris Saint-Germain et de faire la différence dans ce match décisif.

- Eric Maxim Choupo-Moting marque contre le PSG (cote à 2,49)

De son côté, le Bayern Munich ne craint pas le PSG et reste en bien meilleure posture pour se qualifier pour les quarts de finale. D’autant plus que Renato Sanches, Presnel Kimpembe, Achraf Hakimi et Neymar sont blessés, alors que Marquinhos est lui sorti sur blessure, ce week-end. La mission restera difficile pour les hommes de Christophe Galtier, qui ont encaissé cinq buts sur les trois derniers matches. Et comme souvent, les anciens du Paris SG aiment se montrer face à leur ancien club. Eric Maxim Choupo-Moting, passé par le club parisien entre 2018 et 2020, a inscrit trois buts lors des trois dernières rencontres et ne compte pas s’arrêter là. Un but de l’attaquant camerounais, coté à 2,49, reste une option alléchante pour ce match retour, mercredi soir (21h).

La suite après cette publicité

Unibet t’offre actuellement un bonus de bienvenue de 100€ en freebets en misant jusqu’à 100€, que ton pari soit perdant ou gagnant, en utilisant le code FMUNI ! Un bon plan Unibet et Foot Mercato idéal pour parier sur PSG - Bayern et ce, sans prendre de risques !

Pour l’obtenir, inscrivez-vous sur Unibet

Comment en profiter :